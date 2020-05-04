Mini dizi önerileri

Önlemler kapsamında evlerde vakit geçirilen corona günlerinde dizi ve film izleme sayıları arttı. İşte tek solukta alternatif diziler arayanlar için 7 mini dizi projesi...
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04.05.2020 - 16:09
Fleabag 2 Sezon, 12 Bölüm
Bol ödüllü mini-dizi Fleabag, Phoebe Waller-Bridge tarafından yazılan ve yaratılan İngiliz komedisi. En yakın arkadaşını kaybeden bir kadının hayatını anlatıyor.
Chernobyl 1 Sezon, 5 Bölüm
İngiliz-Amerika ortak yapımı olan Chernobyl, tarihin en karanlık döneminden bir kesit sunuyor. Nisan 1986'da Çernobil'de gerçekleşen nükleer patlama ve sonrasında yaşanılanları anlatan mini dizi, insanlığın en büyük facialarından birini kamera gerçekliğiyle yeniden yaratıyor.
When They See Us 1 Sezon, 4 Bölüm
Gerçek bir hikayeyi ele alan başka bir mini dizi de When They See Us. 1980'lerin önemli olaylarından Central Park Beşlisi'ni anlatan dizide, bir tecavüzle suçlanan 5 gencin adaletle sınavı konu alınıyor.
Russian Doll 1 sezon, 8 bölüm
Russian Doll, doğum gününde ölen ve ardından zaman döngüsüne takılarak defalarca aynı şeyi yaşayan bir kadının hikayesini anlatıyor.
The End of the F***ing World 2 Sezon, 16 Bölüm
Evden kaçan iki tuhaf ergeninin macerasını konu alan The End of the F***ing World, her jenerasyonun ilgi ve beğenisini toplamayı başardı. Charles Forsman'ın aynı adlı bir grafik romanına dayanan, dizinin başrolleri sempatik Alex Lawther ve Jessica Barden paylaşıyor.
After Life 2 Sezon, 12 Bölüm
Kara mizahıyla hem güldüren hem ağlatan başka bir İngiliz dram komedisi de After Life. İngiliz komedyen Ricky Gervais'in yazdığı, yönettiği ve oynadığı mini dizide, çok sevdiği eşini kanserden kaybeden bir adamın yas sürecine tanık oluyoruz.
Conan Without Borders 1 Sezon, 6 Bölüm
Conan O'Brien, talk show stüdyosunu terk ederek yollara düştüğü Conan Without Borders ile her bölümde yeni bir ülkede mizaha devam ediyor.
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