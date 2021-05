Mischa Barton diziden ayrılık nedenini açıkladı: Sette taciz edildim, kimse arkamda durmadı

The O. C. adlı diziyle şöhreti yakalayn Mischa Barton , diziden neden ayrıldığını açıkladı. 35 yaşındki Barton, dizinin setinde zorbalık ve tacize uğradığını ve ne oyuncu arkadaşlarının ne de kamera arkası ekibin kendisini korumadığını ifade etti.

Barton "Kamera arkasında olup bitenler hakkında konuşmak beni her zaman utandırdı. Her zaman özel hayatımı gözlerden uzak tutmak istedim ve insanların duygularından her zaman haberdarım" diye konuştu.