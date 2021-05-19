Mischa Barton diziden ayrılık nedenini açıkladı: Sette taciz edildim, kimse arkamda durmadı

Oyuncu Mischa Barton, yıldızının parladığı ve senaryo gereği ölerek veda ettiği The O.C. dizisinde yaşadıklarını "Taciz edildim ve kimse arkamda durmadı" diyerek anlattı. (Fotoğraflar: AFP)

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19.05.2021 - 16:57

The O. C. adlı diziyle şöhreti yakalayn Mischa Barton, diziden neden ayrıldığını açıkladı. 35 yaşındki Barton, dizinin setinde zorbalık ve tacize uğradığını ve ne oyuncu arkadaşlarının ne de kamera arkası ekibin kendisini korumadığını ifade etti.







Bir dönem kötü alışkanlıkları ve ruhsal sorunlarıyla da gündeme gelen Mischa Barton, setteki bir grup erkek tarafından sürekli olarak tacize uğramanın kendisini diziden ayrılmaya yönlendirdiğini dile getirdi.







Barton "Kamera arkasında olup bitenler hakkında konuşmak beni her zaman utandırdı. Her zaman özel hayatımı gözlerden uzak tutmak istedim ve insanların duygularından her zaman haberdarım" diye konuştu.







Ünlü oyuncu, "Diziden ayrılmanın sağlığım için en iyisi olduğuna karar verdim. Ayrıca setteki oyuncu arkadaşlarım ve kamera arkası ekip tarafından yeteri kadar korunmadığımı da hissetmiyordum" ifadelerini kullandı.







Barton, "Çok sıkı çalışıyordum. Dizideki karakteri oynamak benim için zordu, çünkü o karakter ben değildim" dedi.

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