Miss Corona'yı seçtiler: Miss Mexico 2021'deki yarışmacıların yarısının Covid-19 olduğu ortaya çıktı

32 YARIŞMACIDAN YARISININ TESTİ POZİTİF

Meksika’da Chihuahua eyaleti Sağlık Bakanı, Miss Mexico 2021 güzellik yarışmasındaki 15 yarışmacının ve bir personelin corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Test sonuçları, yarışmanın sona ermesinden sonraki gün, yani 2 Temmuz'da kamuoyuna açıklandı.

Etkinlik organizatörlerinin, 32 yarışmacıdan en az yarısının Covid-19 için pozitif test ettiğini iddia eden isimsiz bir aramanın ardından bulguları açıklamaya zorlandıkları belirtildi. Sağlık görevlileri daha sonra testleri uygulamak için yarışmanın yapılacağı yere gitti. Yarışma organizatörleri, olumlu sonuçların varlığını doğruladı.