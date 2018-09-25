Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, yarışmada 2 farklı tasarım giyecek (Sosyal medyada Türkiye güzeli)
Miss Turkey 2018 birinci güzeli Şevval Şahin, Miss World’de Türkiye’yi temsil edecek. Çin’deki final gecesinde Şahin, Canan Göknil’in hazırladığı ulusal kostümü ve Özlem Süer'in hazırladığı gece elbisesini giyecek. İşte 19 yaşındaki Türkiye güzelinin Instagram'dan paylaştığı günlük hayatı ve doğal halleri...
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Miss Turkey 2018 birinci güzeli Şevval Şahin, Miss World’de Türkiye’yi temsil edecek. Çin’in Sanya şehrinde 8 Aralık Cumartesi günü yapılacak yarışmada 85 ülke yarışacak. Şahin final gecesi iki farklı tasarım giyecek.
Hürriyet'in haberine göre; Şahin’in ulusal kostümü, mitolojik kahraman Aysıt'ın efsanesinden esinlenen tasarımcı Canan Göknil tarafından tasarlandı. Gece kıyafetini ise modacı Özlem Süer hazırladı.
Yarışma öncesi çok heyecanlı olduğunu dile getiren Şevval Şahin, “Bir Türk kızı olarak Miss World atmosferinin bizzat içinde olup o havayı teneffüs etmek harika bir deneyim. Bu sorumluluğu aldığım ve ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim için onur duyuyorum” dedi.
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2Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu.
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3Türkiye'nin en güzel 20 kızının kaldığı finalde yarışmayı Şevval Şahin kazandı.
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4Mankenlik yapan Şevval Şahin, 1999 İstanbul doğumlu.
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5Üniversite eğitimini University Of East London'da alan Şevval Şahin, Fashion Marketing bölümünün 1. sınıf öğrencisidir.
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İşte 1,82 boyundaki Türkiye güzeli Şevval Şahin'in Instagram'dan paylaştığı günlük hayatı ve doğal halleri...
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