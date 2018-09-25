Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, yarışmada 2 farklı tasarım giyecek (Sosyal medyada Türkiye güzeli)

Miss Turkey 2018 birinci güzeli Şevval Şahin, Miss World’de Türkiye’yi temsil edecek. Çin’in Sanya şehrinde 8 Aralık Cumartesi günü yapılacak yarışmada 85 ülke yarışacak. Şahin final gecesi iki farklı tasarım giyecek.

Hürriyet'in haberine göre; Şahin’in ulusal kostümü, mitolojik kahraman Aysıt'ın efsanesinden esinlenen tasarımcı Canan Göknil tarafından tasarlandı. Gece kıyafetini ise modacı Özlem Süer hazırladı.



Yarışma öncesi çok heyecanlı olduğunu dile getiren Şevval Şahin, “Bir Türk kızı olarak Miss World atmosferinin bizzat içinde olup o havayı teneffüs etmek harika bir deneyim. Bu sorumluluğu aldığım ve ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim için onur duyuyorum” dedi.