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Miss Universe'te ulusal kostümler (Türkiye Hürrem Sultan'ı tercih etti)

ntv.com.tr

Miss Turkey 2018'de ikinci seçilen Tara De Vries, Miss Universe 2018 yarışmasında Türkiye’yi temsil ediyor. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 17 Aralık'ta düzenlenecek yarışma öncesi tüm ülkelerin güzelleri ulusal kostümlerini tanıttı. Tara De Vries de Hürrem Sultan'ı andıran Osmanlı dönemi kostümüyle boy gösterdi.

  • 1

    Tara de Vries, Türkiye

    Tara de Vries, Türkiye
  • 2

    Trejsi Sejdini, Arnavutluk

    Trejsi Sejdini, Arnavutluk
  • 3

    Ana LilianaAvião, Angola

    Ana LilianaAvião, Angola
  • 4

    Agustina Pivowarchuk, Arjantin

    Agustina Pivowarchuk, Arjantin
  • 5

    Kimberly Julsing, Aruba

    Kimberly Julsing, Aruba
  • 6

    Francesca Hung, Avustralya

    Francesca Hung, Avustralya
  • 7

    Danielle Grant, Bahamalar

    Danielle Grant, Bahamalar
  • 8

    Meghan Theobalds, Miss Barbados

    Meghan Theobalds, Miss Barbados
  • 9

    Jenelli Fraser, Belize

    Jenelli Fraser, Belize
  • 10

    Joyce Prado, Bolivya

    Joyce Prado, Bolivya
  • 11

    Mayra Dias, Brezilya

    Mayra Dias, Brezilya
  • 12

    A'yana Keshelle Phillips, Britanya Virjin Adaları

    A'yana Keshelle Phillips, Britanya Virjin Adaları
  • 13

    Gabriela Topalova, Bulgaristan

    Gabriela Topalova, Bulgaristan
  • 14

    Nat Rern, Kamboçya

    Nat Rern, Kamboçya
  • 15

    Marta Stepien, Kanada

    Marta Stepien, Kanada
  • 16

    Caitlin Tyson, Cayman Adaları

    Caitlin Tyson, Cayman Adaları
  • 17

    Meisu Qin, Çin

    Meisu Qin, Çin
  • 18

    Valeria Morales, Kolombiya

    Valeria Morales, Kolombiya
  • 19

    Natalia Carvajal, Kosta Rika

    Natalia Carvajal, Kosta Rika
  • 20

    Mia Pojatina, Hırvatistan

    Mia Pojatina, Hırvatistan
  • 21

    Akisha Albert, Curaçao

    Akisha Albert, Curaçao
  • 22

    Lea Steflickova, Çekya

    Lea Steflickova, Çekya
  • 23

    Helena Heuser, Danimarka

    Helena Heuser, Danimarka
  • 24

    Virginia Limongi, Ekvador

    Virginia Limongi, Ekvador
  • 25

    Marisela de Montecristo, El Salvador

    Marisela de Montecristo, El Salvador
  • 26

    Alina Voronkova, Finlandiya

    Alina Voronkova, Finlandiya
  • 27

    Eva Colas, Fransa

    Eva Colas, Fransa
  • 28

    Lara Yan, Gürcistan

    Lara Yan, Gürcistan
  • 29

    Diata Hoggar, Ghana

    Diata Hoggar, Ghana
  • 30

    Dee-Ann Kentish-Rogers, Büyük Britanya

    Dee-Ann Kentish-Rogers, Büyük Britanya
  • 31

    Ioanna Bella, Yunanistan

    Ioanna Bella, Yunanistan
  • 32

    Athena Su McNinch, Guam

    Athena Su McNinch, Guam
  • 33

    Mariana García, Guatemala

    Mariana García, Guatemala
  • 34

    Samantha Colas, Haiti

    Samantha Colas, Haiti
  • 35

    Eniko Kecskes, Macaristan

    Eniko Kecskes, Macaristan
  • 36

    Katrín Lea Elenudóttir, İzlanda

    Katrín Lea Elenudóttir, İzlanda
  • 37

    Nehal Chudasama, Hindistan

    Nehal Chudasama, Hindistan
  • 38

    Sonia Fergina Citra, Endonezya

    Sonia Fergina Citra, Endonezya
  • 39

    Grainne Gallanagh, İrlanda

    Grainne Gallanagh, İrlanda
  • 40

    Nikol Reznikov, İsrail

    Nikol Reznikov, İsrail
  • 41

    Emily Maddison, Jamaika

    Emily Maddison, Jamaika
  • 42

    Sabina Azimbayeva, Kazakistan

    Sabina Azimbayeva, Kazakistan
  • 43

    Wabaiya Kariuki, Kenya

    Wabaiya Kariuki, Kenya
  • 44

    Baek Ji Hyun, Kore

    Baek Ji Hyun, Kore
  • 45

    Zana Berisha, Kosova

    Zana Berisha, Kosova
  • 46

    On-anong Homsombath, Laos

    On-anong Homsombath, Laos
  • 47

    Maya Reaidy, Lübnan

    Maya Reaidy, Lübnan
  • 48

    Francesca Mifsud, Malta

    Francesca Mifsud, Malta
  • 49

    Varsha Ragoobarsing, Mauritius

    Varsha Ragoobarsing, Mauritius
  • 50

    Andrea Toscano, Meksika

    Andrea Toscano, Meksika
  • 51

    Dolgion Delgerjav, Mongolia

    Dolgion Delgerjav, Mongolia
  • 52

    Hnin Thway Yu Aung, Myanmar (Burma)

    Hnin Thway Yu Aung, Myanmar (Burma)
  • 53

    Selma Kamanya, Namibia

    Selma Kamanya, Namibia
  • 54

    Manita Devkota, Nepal

    Manita Devkota, Nepal
  • 55

    Rahima Dirkse, Hollanda

    Rahima Dirkse, Hollanda
  • 56

    Estelle Curd, Yeni Zelanda

    Estelle Curd, Yeni Zelanda
  • 57

    Adriana Paniagua, Nikaragua

    Adriana Paniagua, Nikaragua
  • 58

    Aramide Lopez, Nijerya

    Aramide Lopez, Nijerya
  • 59

    Susanne Guttorm, Norveç

    Susanne Guttorm, Norveç
  • 60

    Rosa Montezuma, Panama

    Rosa Montezuma, Panama
  • 61

    Belén Alderete, Paraguay

    Belén Alderete, Paraguay
  • 62

    Romina Lozano, Peru

    Romina Lozano, Peru
  • 63

    Catriona Gray, Filipinler

    Catriona Gray, Filipinler
  • 64

    Filipa Barroso, Portekiz

    Filipa Barroso, Portekiz
  • 65

    Kiara Ortega, Porto Riko

    Kiara Ortega, Porto Riko
  • 66

    Yulia Polyachikhina, Rusya

    Yulia Polyachikhina, Rusya
  • 67

    Angella Dalsou, Saint Lucia

    Angella Dalsou, Saint Lucia
  • 68

    Zahra Khanum, Singapur

    Zahra Khanum, Singapur
  • 69

    Tamaryn Green, Güney Afrika

    Tamaryn Green, Güney Afrika
  • 70

    Angela Ponce, İspanya

    Angela Ponce, İspanya
  • 71

    Ornella Gunesekere, Sri Lanka

    Ornella Gunesekere, Sri Lanka
  • 72

    Emma Strandberg, İsveç

    Emma Strandberg, İsveç
  • 73

    Jastina Doreen Riederer, İsviçre

    Jastina Doreen Riederer, İsviçre
  • 74

    Sophida Kanchanarin, Tayland

    Sophida Kanchanarin, Tayland
  • 75

    Sofia Marrero, Uruguay

    Sofia Marrero, Uruguay
  • 76

    Sarah Rose Summers, ABD

    Sarah Rose Summers, ABD
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