Miss Universe'te ulusal kostümler (Türkiye Hürrem Sultan'ı tercih etti)
ntv.com.tr
Miss Turkey 2018'de ikinci seçilen Tara De Vries, Miss Universe 2018 yarışmasında Türkiye’yi temsil ediyor. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 17 Aralık'ta düzenlenecek yarışma öncesi tüm ülkelerin güzelleri ulusal kostümlerini tanıttı. Tara De Vries de Hürrem Sultan'ı andıran Osmanlı dönemi kostümüyle boy gösterdi.
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1
Tara de Vries, Türkiye
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2
Trejsi Sejdini, Arnavutluk
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3
Ana LilianaAvião, Angola
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4
Agustina Pivowarchuk, Arjantin
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5
Kimberly Julsing, Aruba
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6
Francesca Hung, Avustralya
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7
Danielle Grant, Bahamalar
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8
Meghan Theobalds, Miss Barbados
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9
Jenelli Fraser, Belize
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10
Joyce Prado, Bolivya
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11
Mayra Dias, Brezilya
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12
A'yana Keshelle Phillips, Britanya Virjin Adaları
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13
Gabriela Topalova, Bulgaristan
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14
Nat Rern, Kamboçya
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15
Marta Stepien, Kanada
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16
Caitlin Tyson, Cayman Adaları
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17
Meisu Qin, Çin
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18
Valeria Morales, Kolombiya
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19
Natalia Carvajal, Kosta Rika
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20
Mia Pojatina, Hırvatistan
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21
Akisha Albert, Curaçao
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22
Lea Steflickova, Çekya
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23
Helena Heuser, Danimarka
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24
Virginia Limongi, Ekvador
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25
Marisela de Montecristo, El Salvador
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26
Alina Voronkova, Finlandiya
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27
Eva Colas, Fransa
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28
Lara Yan, Gürcistan
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29
Diata Hoggar, Ghana
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30
Dee-Ann Kentish-Rogers, Büyük Britanya
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31
Ioanna Bella, Yunanistan
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32
Athena Su McNinch, Guam
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33
Mariana García, Guatemala
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34
Samantha Colas, Haiti
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35
Eniko Kecskes, Macaristan
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36
Katrín Lea Elenudóttir, İzlanda
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37
Nehal Chudasama, Hindistan
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38
Sonia Fergina Citra, Endonezya
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39
Grainne Gallanagh, İrlanda
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40
Nikol Reznikov, İsrail
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41
Emily Maddison, Jamaika
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42
Sabina Azimbayeva, Kazakistan
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43
Wabaiya Kariuki, Kenya
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44
Baek Ji Hyun, Kore
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45
Zana Berisha, Kosova
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46
On-anong Homsombath, Laos
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47
Maya Reaidy, Lübnan
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48
Francesca Mifsud, Malta
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49
Varsha Ragoobarsing, Mauritius
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50
Andrea Toscano, Meksika
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51
Dolgion Delgerjav, Mongolia
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52
Hnin Thway Yu Aung, Myanmar (Burma)
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53
Selma Kamanya, Namibia
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54
Manita Devkota, Nepal
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55
Rahima Dirkse, Hollanda
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56
Estelle Curd, Yeni Zelanda
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57
Adriana Paniagua, Nikaragua
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58
Aramide Lopez, Nijerya
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59
Susanne Guttorm, Norveç
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60
Rosa Montezuma, Panama
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61
Belén Alderete, Paraguay
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62
Romina Lozano, Peru
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63
Catriona Gray, Filipinler
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64
Filipa Barroso, Portekiz
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65
Kiara Ortega, Porto Riko
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66
Yulia Polyachikhina, Rusya
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67
Angella Dalsou, Saint Lucia
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68
Zahra Khanum, Singapur
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69
Tamaryn Green, Güney Afrika
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70
Angela Ponce, İspanya
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71
Ornella Gunesekere, Sri Lanka
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72
Emma Strandberg, İsveç
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73
Jastina Doreen Riederer, İsviçre
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74
Sophida Kanchanarin, Tayland
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75
Sofia Marrero, Uruguay
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76
Sarah Rose Summers, ABD