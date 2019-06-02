Moda devi Topshop'ın sahibi Philip Green'e taciz suçlaması
İngiliz basını son günlerde Topshop'ın sahibi Philip Green'e yöneltilen taciz skandalını konuşuyor.
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Arcadia Group'un başkanı Philip Green hakkındaki taciz suçlamalarını ilk olarak Daily Telegraph gazetesi mahkeme kararı gereği isim vermeden gündeme getirdi ve 67 yaşındaki işadamının 5 çalışanı tarafından cinsel tacizle suçlandığını yazdı.
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2Konuyla ilgili iddia sahiplerine gizlilik sözleşmesi imzalatıldığı öne sürülürken, söz konusu iş adamının kimliğini İşçi Partisi milletvekili Peter Hain açıkladı.
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3Parlamentoda yaptığı konuşmada moda devi Topshop'ın sahibi Sir Philip Green'in adını veren Hain, "Birden fazla kez cinsel tacize maruz kalan ve iş adamının gücünü kullanarak susturduğu bir mağdurla iletişim kurduktan sonra, bu durumu açıklamak benim görevim. Kamuoyunu yakından ilgilendiren taciz iddialarının odağındaki isim Philip Green" ifadelerini kullandı.
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4İddialarır sahibi ise 3 çocuk annesi plates hocası Katie Surrioge. 37 yaşındaki hamile plates hocası Green'in 2016 ve 2018'de Arizona'daki dersler sırasında kendisini taciz ettiğini öne sürdü.
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5İddialar kanıtlanırsa Green, hakkındaki suçlamanın her biri için 30 gün hapis ve 500 dolar para cezasına çarptırılabilecek.
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63.8 milyar sterlinlik serveti bulunan Philip Green'in 19 Hazira'da Arizona'da görülecek duruşmaya katılmayacağı, kendisini avukatının temsil edeceği açıklandı.
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Philip Green'in kızı i Chloe Green, Dünyanın en yakışıklı mahkumu olarak ünlenen model Jeremy Meeks ile olan ilişkisiyle konuşuluyor. Ünlü çift sık sık Türkiye'ye tatile geliyor.
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