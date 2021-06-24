Moda devlerinden isyan: Sanal defileyle ayakta kalamayız

"İNSANLARI HİSSETMELİYİZ"



Milano Moda Haftası’nda canlı defile düzenleyen Dolce & Gabbana markasının yaratıcısı Domenico Dolce ile Stefano Gabbana da dijital defilelerin sahte olduğunu söyledi. İki ünlü modacı, “Bizim için moda şov, kıyafetlerin insanlarla bağlantı kurduğu andır ve aynı zamanda insanların kıyafetler hakkında ne düşündüklerine dair bir fikir edinmemizdir” diye konuştu.