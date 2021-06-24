Moda devlerinden isyan: Sanal defileyle ayakta kalamayız

24.06.2021 - 09:13
"İNSANLARI HİSSETMELİYİZ"
Milano Moda Haftası’nda canlı defile düzenleyen Dolce & Gabbana markasının yaratıcısı Domenico Dolce ile Stefano Gabbana da dijital defilelerin sahte olduğunu söyledi. İki ünlü modacı, “Bizim için moda şov, kıyafetlerin insanlarla bağlantı kurduğu andır ve aynı zamanda insanların kıyafetler hakkında ne düşündüklerine dair bir fikir edinmemizdir” diye konuştu.
"BİRBİRİMİZİ GÖRMELİYİZ"
Milano Moda Haftası’nda 2022 İlkbahar / Yaz Defilesi’ni dış mekânda düzenleyen Etro erkek giyimin kreatif direktörü Kean Etro da diğer modacılarla aynı fikirde olduğunu belirtti. Etro “İstediğinizi kaydedebilir ve yayımlayabilirsiniz, ancak kendimizi gerçekten temsil etmek için birbirimizi görmemiz gerekiyor” dedi.
BÜTÇEDE YÜZDE 24 ZARAR
İtalya’da corona virüs salgınından önce moda sektörü, 100 milyar euro tutarındaki cirosuyla ülkenin en büyük ikinci endüstrisiydi. Ancak salgının İtalya’yı da derinden sarsması nedeniyle 2020 yılında moda sektörünün cirosunda yüzde 24 oranında kayıp yaşandı.