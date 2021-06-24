Moda devlerinden isyan: Sanal defileyle ayakta kalamayız

Milano Moda Haftası moda devlerinin isyanına sahne oldu. Ünlü modacı Giorgio Armani, Domenico Dolce ile Stefano Gabbana ve Kean Etro, modanın ayakta kalabilmesi için defilelerin bizzat seyirci huzurunda yapılması gerektiğini savundular.

24.06.2021 - 09:13

Moda devlerinden isyan: Sanal defileyle ayakta kalamayız - 1
İtalya’da corona virüs kısıtlamalarının 1 Haziran itibarıyla kaldırılmaya başlanmasının ardından modanın başkenti Milano’da aylar sonra büyük markalar ilk canlı defilelerini gerçekleştirdi. Ancak açılıma rağmen Milano Moda Haftası’nda kısıtlı sayıda marka canlı defile düzenledi.
Moda devlerinden isyan: Sanal defileyle ayakta kalamayız - 2
İtalyan moda devleri Armani, Dolce & Gabbana ve Etro sanal değil, fiziksel olarak canlı defile yapan markalar arasındaydı.

Moda devlerinden isyan: Sanal defileyle ayakta kalamayız - 3
Şimdi 86 yaşında olan ünlü modacı Giorgio Armani, 20 gün önce merdivenlerden düşerek omzunu kırmasına rağmen 18 ay sonra düzenlediği ilk canlı defileye katıldı. İlk canlı defilesinin gerçekleşmesini iple çektiğini söyleyen Armani, sanal şovların asla gerçek defilelerin yerini tutmadığını belirtti.
Moda devlerinden isyan: Sanal defileyle ayakta kalamayız - 4
Salgın sürecinde yapılan sanal şovlarla modanın ayakta kalamayacağını savunan Armani, “Sanal sunumların önemini takdir ediyorum tabii ki faydalı ve küreseller. Ancak modanın yaşaması için gerçek hayatta görülmesi, defilelerin canlı seyirciler huzurunda yapılması gerekiyor” dedi.


Moda devlerinden isyan: Sanal defileyle ayakta kalamayız - 5

"İNSANLARI HİSSETMELİYİZ"


Milano Moda Haftası’nda canlı defile düzenleyen Dolce & Gabbana markasının yaratıcısı Domenico Dolce ile Stefano Gabbana da dijital defilelerin sahte olduğunu söyledi. İki ünlü modacı, “Bizim için moda şov, kıyafetlerin insanlarla bağlantı kurduğu andır ve aynı zamanda insanların kıyafetler hakkında ne düşündüklerine dair bir fikir edinmemizdir” diye konuştu.

Moda devlerinden isyan: Sanal defileyle ayakta kalamayız - 6

"BİRBİRİMİZİ GÖRMELİYİZ"

Milano Moda Haftası’nda 2022 İlkbahar / Yaz Defilesi’ni dış mekânda düzenleyen Etro erkek giyimin kreatif direktörü Kean Etro da diğer modacılarla aynı fikirde olduğunu belirtti. Etro “İstediğinizi kaydedebilir ve yayımlayabilirsiniz, ancak kendimizi gerçekten temsil etmek için birbirimizi görmemiz gerekiyor” dedi.

Moda devlerinden isyan: Sanal defileyle ayakta kalamayız - 7

BÜTÇEDE YÜZDE 24 ZARAR 


İtalya’da corona virüs salgınından önce moda sektörü, 100 milyar euro tutarındaki cirosuyla ülkenin en büyük ikinci endüstrisiydi. Ancak  salgının İtalya’yı da derinden sarsması nedeniyle 2020 yılında moda sektörünün cirosunda yüzde 24 oranında kayıp yaşandı.

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