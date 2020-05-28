Moda dünyasının bir numaralı tercihi Valentino imzalı (Bütün ünlüler bu elbisenin peşinde)

ntv.com.tr 28.05.2020 - 07:40 | Son Güncelleme : 28.05.2020 - 07:42
Bir defilede podyumda sergilenen kıyafet, bir süre sonra kırmızı halıda görünür, o sezon moda dergilerinin çekimlerinde kullanılır. İşte bu sırayı takip eden, sezonun öne çıkan kıyafeti, Valentino'nun 2020 hazır giyim koleksiyonundan.
Look 76 kod adlı parlak turuncu elbiseyi ilk olarak Joan Smalls, Harper's Bazaar dergisi İspanya edisyonunun Şubat 2020 sayısında giydi.
Naomi Campbell, Vogue İngiltere'nin Mart 2020 çekimleri için aynı elbiseyi üzerinde taşıdı.
Heidi Klum, Variety dergisi için bu kıyafetle poz verdi.
Demi Lavoto, Amerikan Harper's Bazaar'ın Mart 2020 sayısında elbiseyi giydi.
Priyanka Chopra, Tatler dergisinin Mayıs 2020 kapağında Valentino elbiseyi giydi.
Oyuncu Sandra Oh, Kanada Elle dergisinin Haziran 2020 sayısı için bu elbiseyle poz verdi.
Kathryn Newton, 2020 SAG Ödülleri'nin kırmızı halısında yine bu kıyafeti tercih etti.
Elbise ayrıca Amerikan Vogue dergisinin Mart 2020 sayısında, InStyle'ın Mart 2020 sayısında, Mojeh'in Nisan 2020 sayısında, Marie Claire İtalya'nın Nisan 2020 sayısında ve Vogue Polonya'nın Mayıs 2020 sayısında yer aldı.
Lupita Nyong'o, Olivia Wilde, Naomi Ackie, Laura Dern ve daha pek çok ünlü isim ödül sezonunda Valentino kıyafetleri tercih etse de Look 76 kod adlı kıyafetin moda editörlerinin favorisi olduğu ortada. Şimdi moda dünyası, salgın sonrasında bu elbiseyi ilk kimin giyeceğini konuşuyor.