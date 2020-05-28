Moda dünyasının bir numaralı tercihi Valentino imzalı (Bütün ünlüler bu elbisenin peşinde)

Lupita Nyong'o, Olivia Wilde, Naomi Ackie, Laura Dern ve daha pek çok ünlü isim ödül sezonunda Valentino kıyafetleri tercih etse de Look 76 kod adlı kıyafetin moda editörlerinin favorisi olduğu ortada. Şimdi moda dünyası, salgın sonrasında bu elbiseyi ilk kimin giyeceğini konuşuyor.