Modacı Jean Paul Gaultier'den büyük final

Dünyaca ünlü Fransız modacı Jean-Paul Gaultier final defilesini düzenledi.
67 yaşındaki tasarımcı, Paris Moda Haftası kapsamında Theatre Du Chatelet’te Jean-Paul Gaultier Haute Couture İlkbahar/Yaz 2020 defilesiyle veda etti.
Paris; Gigi ve Bella Hadid kardeşler, Irina Shayk, Winnie Harlow, Karlie Kloss, Paris Jackson gibi ünlü modellerin yürüdüğü gösterişli bir defileye sahne oldu.
Boy George’un şarkılarıyla katkıda bulunduğu defilede ayrıca dansçı ve oyuncu Dita Von Teese, İspanyol oyuncu Rosy de Palma, DJ Kiddy Smile, yönetmen Farida Khelfa gibi isimler de yürüdü.
Defilenin finalinde sahneye omuzlarda inen Jean-Paul Gaultier, seyirciden büyük alkış aldı.
Efsane tasarımcı, Paris modasının çöküşte olduğu 1980'lerde şöhret kazanan genç bir dahiydi.
Ayrıca 1990'da Madonna'nın sahnede giydiği koni şeklindeki kıyafetin de tasarımcısıydı.
İşte Jean-Paul Gaultier’nin jübilesini yaptığı gösterişli defileden yansıyanlar...