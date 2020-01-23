Modacı Jean Paul Gaultier'den büyük final

Modanın dahi çocuğu olarak anılan Fransız tasarımcı Jean Paul Gaultier, jübilesini ihtişamlı bir defileyle yaparak emekliye ayrıldı. Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen; Gigi Hadid, Bella Hadid, Karlie Kloss, Irina Shayk gibi ünlü modellerin yürüdüğü defile nefes kesti.

Dünyaca ünlü Fransız modacı Jean-Paul Gaultier final defilesini düzenledi.

67 yaşındaki tasarımcı, Paris Moda Haftası kapsamında Theatre Du Chatelet’te Jean-Paul Gaultier Haute Couture İlkbahar/Yaz 2020 defilesiyle veda etti.

Paris; Gigi ve Bella Hadid kardeşler, Irina Shayk, Winnie Harlow, Karlie Kloss, Paris Jackson gibi ünlü modellerin yürüdüğü gösterişli bir defileye sahne oldu.

Boy George’un şarkılarıyla katkıda bulunduğu defilede ayrıca dansçı ve oyuncu Dita Von Teese, İspanyol oyuncu Rosy de Palma, DJ Kiddy Smile, yönetmen Farida Khelfa gibi isimler de yürüdü.

Fransız şarkıcı Catherine Ringer de podyumu şarkılarıyla renklendirdi.

Defilenin finalinde sahneye omuzlarda inen Jean-Paul Gaultier, seyirciden büyük alkış aldı.

Efsane tasarımcı, Paris modasının çöküşte olduğu 1980'lerde şöhret kazanan genç bir dahiydi.

Ayrıca 1990'da Madonna'nın sahnede giydiği koni şeklindeki kıyafetin de tasarımcısıydı.

İşte Jean-Paul Gaultier’nin jübilesini yaptığı gösterişli defileden yansıyanlar...

Irina Shayk
Bella Hadid
Gigi Hadid
Amanda Lear
Winnie Harlow
Gigi Hadid
Paris Jackson
Jourdan Dunn
Karlie Kloss
Bella Hadid
Gigi Hadid
Jourdan Dunn
Coco Rocha
Dita von Tesse
Indira Scott
Erin O'Connor
Estelle Lefébure
Kiddy Smile (DJ)
Farida Khelfa (Yönetmen)
Germain Louvet (Dansçı)
Antoine de Caunes (Fransız sunucu)
Iris Mittenaere
Noemi Lenoir
Rosy de Palma (Oyuncu)
Tess McMillan
Yasmin Le Bon
Iris Mittenaere
Issa Lish
Karen Elson
Elza Matiz
Yannick Martin

DEFİLEYİ ÖN SIRADAN TAKİP EDENLER

Hamish Bowles, Anna Wintour
Nicolas Ghesquiere, Carla Bruni
Christian Lacroix, Arielle Dombasle, Vincent Darre
Audrey Pulvar, Christophe Girard
Kenzo Takada
Maryse Gaspard, Pierre Cardin, Rodrigo Basilicati

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