'Modanın kralı' Timothee Chalamet Venedik Film Festivali'nde
ntv.com.tr
The King (Kral) filminin 76. Venedik Film Festivali galasına katılan başrol oyuncusu Timothee Chalamet için, ilginç kıyafet seçiminden dolayı 'modanın kralı' yorumu yapıldı.
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Fransız asıllı Amerikalı oyuncu Timothee Chalamet, başrolde yer aldığı The King (Kral) filminin 76. Venedik Film Festivali prömiyerine katıldı.
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23 yaşındaki oyuncu, kırmızı halıda tasarımcı Haider Ackermann imzalı kıyafetiyle boy gösterdi.
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Genelde galalara smokinle katılan aktörlerin aksine farklı bir tasarımla kırmızı halıda yürüyen Chalamet için ‘modanın da kralı’ yorumu yapıldı.
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4Galanın bir başka yıldızı, filmin başrol oyuncularından Lily-Rose Deep oldu.
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Deep, Chanel marka elbisesiyle kırmızı halıda boy gösterdi.
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İşte sonbaharda Netflix’te yayınlanacak olan The King filminin Venedik galasına katılan diğer isimler...
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Ben Mendelsohn
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Joel Edgerton
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Sean Harris
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Tom Glynn-Carney
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Yönetmen David Michod