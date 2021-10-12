Morgan Freeman: Polislerin çoğu işlerini yapıyor

Oscar'lı oyuncu Morgan Freeman polisin finansmanını kesme yanlısı olan hareketi desteklemediğini söyledi. Usta oyuncu "Polislerin çoğu işlerini yapan kişiler ve bizim için gerekliler" dedi.

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Amerikalı oyuncu ve yapımcı Morgan Freeman , Black Enterprise'dan Selena Hill'e polis şiddetine tepki olarak ivme kazanan ve polisin lağvedilmesini isteyen hareket hakkında konuştu.

Independent Türkçe'nin haberine göre polisin finansmanını kesme fikrine hiç yakın olmadığını belirten 84 yaşındaki oyuncu "Tüm olumsuzluklar bir yana bizim açımızdan polislere sahip olmamız çok gerekli ve polislerin çoğu işini yapan kişiler" dedi.







Polisin öldürdüğü siyahi, ihtiyar bir emekli askerin hikayesine odaklanan drama The Killing of Kenneth Chamberlain'in yapımcılığını üstlenen Freeman "Polisler günlük işleriyle uğraşıyorlar. Çileden çıkmadığı ya da böyle bir durum olmadığı müddetçe silahını hiç çekmeyen polisler var" diye konuştu.





The Killing of Kenneth Chamberlain filminde Kenneth Chamberlain'i canlandıran Frankie Faison da aynı röportajda Morgan'ın yorumlarını onayladı. Faison, "Pekala Morgan'a katılıyorum. Kesinlikle polislerin finansmanının kesilmesinden yana değilim" dedi.





ABD'de polisin finansmanının kesilmesini talep eden toplumsal hareket; polis şiddetinin ve ırk eşitsizliklerinin azaltılması için hükümetin polis teşkilatları yerine istihdam, toplum sağlığı, eğitim ve diğer hayati alanlara kaynak ayırması gerektiğini savunuyor.