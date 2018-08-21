NTV

MTV 2018 Video Müzik Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı

Bu yılın MTV Video Müzik Ödülleri New York'ta düzenlenen ödül töreniyle sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının en popüler isimleri MTV Video Müzik Ödülleri kırmızı halısında boy gösterdi. Ünlüler birbirinden iddialı kıyafetleriyle adeta bir şıklık yarışına girdiler.

  • 1

    Cardi B

  • 2

    Shanina Shaik
  • 3

    Amber Rose

  • 4


    Olivia O'Brien

  • 5

    Moniece Slaughter

  • 6

    Kelsey Soles and Baylee Soles
  • 7

    Asian Doll
  • 8

    Teairra Mari
  • 9

    Mette Towley ve JaQuel Knight
  • 10

    Sofia Bianchessi

  • 11


    Hennessy Carolina
  • 12

    Duckie Thot

  • 13

    Bebe Rexha

  • 14

    Victor Cruz ve Karrueche Tran
  • 15

    Madonna

  • 16

    Jackie Christie
  • 17

    Rita Ora

  • 18

    Dreamdoll

  • 19

    Lilia Buckingham, Millie Bobby Brown ve Maddie Ziegler
  • 20

    Molly Qerim and Jalen Rose


  • 21

    Kim Petras
  • 22

    Melody Mitchell
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin