MTV 2018 Video Müzik Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı
Bu yılın MTV Video Müzik Ödülleri New York'ta düzenlenen ödül töreniyle sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının en popüler isimleri MTV Video Müzik Ödülleri kırmızı halısında boy gösterdi. Ünlüler birbirinden iddialı kıyafetleriyle adeta bir şıklık yarışına girdiler.
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1
Cardi B
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2Shanina Shaik
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3
Amber Rose
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4
Olivia O'Brien
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5
Moniece Slaughter
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6Kelsey Soles and Baylee Soles
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7Asian Doll
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8Teairra Mari
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9Mette Towley ve JaQuel Knight
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10
Sofia Bianchessi
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11
Hennessy Carolina
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12
Duckie Thot
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13
Bebe Rexha
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14Victor Cruz ve Karrueche Tran
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15
Madonna
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16Jackie Christie
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17
Rita Ora
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18Dreamdoll
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19Lilia Buckingham, Millie Bobby Brown ve Maddie Ziegler
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20Molly Qerim and Jalen Rose
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21Kim Petras
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22Melody Mitchell