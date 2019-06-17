Müge Boz ile Caner Erdeniz balayında
Oyuncu Müge Boz ile geçtiğimiz günlerde evlendiği Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz balayına çıktı.
-
1Müge Boz ile geçtiğimiz mayıs ayında evlenen basketbolcu Caner Erdeniz balayını İspanya'da yapıyor.
-
2Girona bölgesini tercih eden çift balayı fotoğraflarını sosyal medyadan da yayınlıyor.
-
3Boz evlilik sonrası şu ifadeleri kullanmıştı: "Şimdilik bu fotoğrafı paylaşıyoruz, çok güzel bir çekim yaptık bu mutlu anımızı ölümsüzleştirmek için, süprizi bozmayalım ama yine de paylaşalım dedik."
-
4
O kadar güzel mesajlar atıyorsunuz ki, tanıdığımız tanımadığımız herkese sonsuz teşekkürler. Çok mutluyuz ne diyeyim, darısı tüm sevenlerin başına..."
İşte ikilinin balayından yansıyan diğer kareleri...
-
5
-
6
-
7
-
8