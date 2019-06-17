NTV

Müge Boz ile Caner Erdeniz balayında

Oyuncu Müge Boz ile geçtiğimiz günlerde evlendiği Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz balayına çıktı.

  • 1

    Müge Boz ile geçtiğimiz mayıs ayında evlenen basketbolcu Caner Erdeniz balayını İspanya'da yapıyor.


  • 2

    Girona bölgesini tercih eden çift balayı fotoğraflarını sosyal medyadan da yayınlıyor.


  • 3

    Boz evlilik sonrası şu ifadeleri kullanmıştı: "Şimdilik bu fotoğrafı paylaşıyoruz, çok güzel bir çekim yaptık bu mutlu anımızı ölümsüzleştirmek için, süprizi bozmayalım ama yine de paylaşalım dedik."
  • 4

    O kadar güzel mesajlar atıyorsunuz ki, tanıdığımız tanımadığımız herkese sonsuz teşekkürler. Çok mutluyuz ne diyeyim, darısı tüm sevenlerin başına..."

    İşte ikilinin balayından yansıyan diğer kareleri...

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin