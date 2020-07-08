Muhteşem Yüzyıl hayranı Cardi B'den Şehzade Mustafa yorumu: Çok üzüldüm sana, çok!

08.07.2020 - 07:39 | Son Güncelleme : 08.07.2020 - 07:41
Muhteşem Yüzyıl hayranı olan Cardi B, diziyi soluksuz takip ediyor. Dünyaca ünlü rap'çi, diziyle ilgili görüşlerini de sosyal medya sayfasından paylaşıyor. Son günlerde diziyle ilgili yaptığı paylaşımlar da özellikle Türk takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.
Dizideki Nurbanu karakterinden nefret ettiğini belirten Cardi B. bir takipçisinin onunla ilgili yorumuna da yanıt verdi.
"O DEDİĞİN HÜRREM"
Cardi B'nin "Nurbanu'dan nefret ediyorum" mesajına bir takipçisi "O benim kraliçem. Osmanlı tarihindeki en güçlü figür" diye yanıt verdi. Cardi B ise bu yanıta "Üzgünüm tatlım. O dediğin Hürrem" yazdı.
Cardi B. Mehmet Günsür tarafından canlandırılan Şehzade Mustafa'nın öldürüldüğü sahneleri izledikten sonra da "Gerçekten üzgünüm" yorumunu yaptı.
Bir takipçisinin "Mustafa öldüğünde ağladın mı?" sorusuna da "Ben Hürrem'in takımındayım. Ama Mustafa'nın ölümü gerçekten üzücüydü" yanıtını verdi.
Sürekli Muhteşem Yüzyıl dizisini takip ettiğini belirten paylaşımlar yapan Cardi B'ye bazı takipçileri de Aşk-ı Memnu dizisini izlemesini önerdi.