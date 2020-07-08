Muhteşem Yüzyıl hayranı Cardi B'den Şehzade Mustafa yorumu: Çok üzüldüm sana, çok!

Muhteşem Yüzyıl hayranı olan Cardi B, diziyi soluksuz takip ediyor. Dünyaca ünlü rap'çi, diziyle ilgili görüşlerini de sosyal medya sayfasından paylaşıyor. Son günlerde diziyle ilgili yaptığı paylaşımlar da özellikle Türk takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.