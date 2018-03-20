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Müjgan Ferhan Şensoy ile Cem Öğet nişanlandı

Derya Baykal ile Ferhan Şensoy'un kızları Müjgan Ferhan Şensoy, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Cem Öğet ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

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    Son olarak Fi-Çi'nin Zeynep'i olarak rol alan Müjgan Ferhan Şensoy ile Cem Öğet aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandı. Heyecanını sosyal medyadan paylaşan Müjgan Ferhan Şensoy şu ifadeleri kullandı: "Sabahtan beri dün akşamdan fotoğraflara bakıyorum, heyecanım yatışınca ne kadar güzel ve anlamlı bir gece geçirdiğimizi daha iyi anladım."
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    "Dün yanımızda olan aile ve arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Her türlü detayı düşünüp muhteşem bir hazırlık yapan annem Derya Baykal iyi ki varsın, çok teşekkür ederim."
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    "Cem’le tanıştığımız ilk günden beri benim de 'Cahit Abi2m olan Cahit Berkay çok güzel bir konuşma yaptı; 'Kız almak, kız vermek, ben bu söylemleri onur kırıcı buluyorum, biz sizin mutluluğunuza şahit olmak, bunu paylaşmak için buradayız' dedi."
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    "Tam anlamıyla öyle bir buluşma oldu. Herkese ayrı ayrı teşekkürlerim olacak ama canım Nihan sen iyi ki varsın, bana kendimi prenses gibi hissettirdin."
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    "Daha büyük bir aile olma yolunda ilk adımımızı attık, darısı seven ve isteyen herkesin başına. Veee tabi ki Cem Öget seni çok seviyorum."
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