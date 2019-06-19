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Murat Akıncı'yla evlenen Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı (36 saatte boşanma kararı)

Geçtiğimiz pazar günü Zekeriyaköy'deki evinde Murat Akıncı'yla evlenen, daha sonra eşi hakkında çıkan dolandırıcılık iddialarıyla boşanma kararı alan Zerrin Özer dün akşam hastaneye kaldırıldı. Sanatçının menajeri Kemal Aslan Zerrin Özer'in sağlık durumu hakkında ilk açıklamayı yaptı.

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    Murat Akıncı, Zerrin Özer, evlilik, boşanma, dolandırıcılık, Zerrin Özer'in sağlık durumu
    Pazar günü Murat Akıncı ile evlenen Zerrin Özer, nikahtan 36 saat sonra çıkan haberlerin ardından boşanma kararı aldı.

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    Murat Akıncı, Zerrin Özer, evlilik, boşanma, dolandırıcılık, Zerrin Özer'in sağlık durumu
    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, kararın ardından evinden çıkmayan geçiren Özer, dün gece yüksek tansiyon ve baygınlık geçirmesi şikayetiyle Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldı.

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    Murat Akıncı, Zerrin Özer, evlilik, boşanma, dolandırıcılık, Zerrin Özer'in sağlık durumu
    Özer’in menajeri Kemal Aslan sanatçının sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

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    Murat Akıncı, Zerrin Özer, evlilik, boşanma, dolandırıcılık, Zerrin Özer'in sağlık durumu
    Aslan, "Zerrin Hanım iki üç gündür büyük üzüntü içerisinde. Evde bayılmış. Krize girmiş. Yardımcıları bulmuş kendisini. Tansiyonu yükseliyor sürekli. 112 ambulansla buraya getirildi. Doktorlar tansiyonunu düşürüyor ama tekrar çıkıyor. 3-4 saattir buradayız" dedi.

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    Murat Akıncı, Zerrin Özer, evlilik, boşanma, dolandırıcılık, Zerrin Özer'in sağlık durumu
    Zerrin Özer'in iki gün önce nikah masasına oturduğu eşi Murat Akıncı hakkında farklı iddialar ortaya atılmıştı. 3 kadın, Akıncı'nın dolandırıcı olduğunu öne sürmüştü. İki gündür magazin gündemini sallayan açıklamalardan sonra 
    Şarkıcı Zerrin Özer, dün menajeri Kemal Aslan aracılığı ile kamuoyuna bir açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı, yaptığı açıklamada evliliğinin temelden sarsıldığını ve Murat Akın’a boşanma davası açtığını belirtti.
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    Murat Akıncı, Zerrin Özer, evlilik, boşanma, dolandırıcılık, Zerrin Özer'in sağlık durumu
    İşte Özer cephesinden yapılan o açıklama:

    Değerli basın mensupları; 16 Haziran Pazar günü evlenen Zerrin Özer ve Murat Akıncı hakkında iki gündür basında yer alan haberlerle birlikte evlilik birliğinin temelden sarsıldığı görülmüştür. Zerrin Özer, biraz önce bana boşanma kararını açıklamıştır. Gerekli yasal süreç için işlemler tarafımızdan başlatılmıştır.

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    Murat Akıncı, Zerrin Özer, evlilik, boşanma, dolandırıcılık, Zerrin Özer'in sağlık durumu
    "O BİR SERVET AVCISI"

    Zerrin Özer'in eşi yüzünden mağdur olduğunu iddia eden ve kimliğini açıklamayak istemeyen bir kişi şunları söyledi: O bir servet avcısı. Zerrin hanım aşık olabilir ama o kişinin sevdiğini düşünmüyorum. Cebinde 5 kuruşu olmayan bir adam. Nakit param yok dediğimde 'telefonunu sat' dedi.
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    Murat Akıncı, Zerrin Özer, evlilik, boşanma, dolandırıcılık, Zerrin Özer'in sağlık durumu
    "400 BİN TL DOLANDIRILDIM"

    Canlı yayına telefon bağlantısı ile katılan Seda Hanım ise, Mahmut Atalay adıyla tanıştığı ve yaklaşık 1,5 sene boyunca flört ettiği Akıncı’nın kendisini 400 bin lira dolandırdığını açıkladı.

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    Murat Akıncı, Zerrin Özer, evlilik, boşanma, dolandırıcılık, Zerrin Özer'in sağlık durumu
    "BENİ GÖRDÜĞÜ GÜN EVLENME TEKLİFİ ETTİ"

    Nur isimli bir kadın da Akıncı hakkında şunları söyledi: Flört aşamasında benden 80 bin TL istedi. Ben de vermedim. Sonra fotoğraflarıma montaj yapıp beni rezil etmekle tehdit etti. Sahte kimlikle dolaştığı için polis ona ulaşamıyor. Zerrin Özer, çok tehlikeli bir insanla evli. O cehennemden çıkan bir iblis. Ağır suçla yargılanıyor. Bu adam hakkında hapis kararı var. Beni gördüğü gün evlenme teklifi etti. Tanınmış bir iş adamının 1.5 milyon lirasını otelden çaldı. Otelde güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu.
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