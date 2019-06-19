Murat Akıncı'yla evlenen Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı (36 saatte boşanma kararı)

1 Murat Akıncı ile evlenen Zerrin Özer, nikahtan 36 saat sonra çıkan haberlerin ardından boşanma kararı aldı.



Pazar günüile evlenen, nikahtan 36 saat sonra çıkan haberlerin ardından boşanma kararı aldı.

2 Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, kararın ardından evinden çıkmayan geçiren Özer, dün gece yüksek tansiyon ve baygınlık geçirmesi şikayetiyle Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldı.





3 Özer’in menajeri Kemal Aslan sanatçının sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.





4 Aslan, "Zerrin Hanım iki üç gündür büyük üzüntü içerisinde. Evde bayılmış. Krize girmiş. Yardımcıları bulmuş kendisini. Tansiyonu yükseliyor sürekli. 112 ambulansla buraya getirildi. Doktorlar tansiyonunu düşürüyor ama tekrar çıkıyor. 3-4 saattir buradayız" dedi.





5 Zerrin Özer'in iki gün önce nikah masasına oturduğu eşi Murat Akıncı hakkında farklı iddialar ortaya atılmıştı. 3 kadın, Akıncı'nın dolandırıcı olduğunu öne sürmüştü. İki gündür magazin gündemini sallayan açıklamalardan sonra

Şarkıcı Zerrin Özer, dün menajeri Kemal Aslan aracılığı ile kamuoyuna bir açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı, yaptığı açıklamada evliliğinin temelden sarsıldığını ve Murat Akın’a boşanma davası açtığını belirtti.

6 İşte Özer cephesinden yapılan o açıklama:



Değerli basın mensupları; 16 Haziran Pazar günü evlenen Zerrin Özer ve Murat Akıncı hakkında iki gündür basında yer alan haberlerle birlikte evlilik birliğinin temelden sarsıldığı görülmüştür. Zerrin Özer, biraz önce bana boşanma kararını açıklamıştır. Gerekli yasal süreç için işlemler tarafımızdan başlatılmıştır.





7 "O BİR SERVET AVCISI"



Zerrin Özer'in eşi yüzünden mağdur olduğunu iddia eden ve kimliğini açıklamayak istemeyen bir kişi şunları söyledi: O bir servet avcısı. Zerrin hanım aşık olabilir ama o kişinin sevdiğini düşünmüyorum. Cebinde 5 kuruşu olmayan bir adam. Nakit param yok dediğimde 'telefonunu sat' dedi.

8 "400 BİN TL DOLANDIRILDIM"



Canlı yayına telefon bağlantısı ile katılan Seda Hanım ise, Mahmut Atalay adıyla tanıştığı ve yaklaşık 1,5 sene boyunca flört ettiği Akıncı’nın kendisini 400 bin lira dolandırdığını açıkladı.



