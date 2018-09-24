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Murat Boz evini yeniledi

Oyuncu sevgilisi Aslı Enver'den geçtiğimiz aylarda ayrılan Murat Boz evini yeniledi. Boz, lüks dairesinin dekorasyonunu sıfırdan yaptırdı.

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    2.5 yıl aşk yaşadığı Aslı Enver'den beş ay önce ayrılan Murat Boz, Yeniköy'deki lüks dairesini yeniledi.
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    Ayrılığın ardından 38 yaşındaki Boz, Enver ile yaşadıkları evi boşaltarak yenileme çalışmalara gitti.
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    Boz yeni malikanesinin dekorasyonunu da özel olarak yaptırdı.

    İşte ünlü şarkıcının evinden yansıyan fotoğraflar...

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