Murat Boz evini yeniledi
Oyuncu sevgilisi Aslı Enver'den geçtiğimiz aylarda ayrılan Murat Boz evini yeniledi. Boz, lüks dairesinin dekorasyonunu sıfırdan yaptırdı.
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12.5 yıl aşk yaşadığı Aslı Enver'den beş ay önce ayrılan Murat Boz, Yeniköy'deki lüks dairesini yeniledi.
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2Ayrılığın ardından 38 yaşındaki Boz, Enver ile yaşadıkları evi boşaltarak yenileme çalışmalara gitti.
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Boz yeni malikanesinin dekorasyonunu da özel olarak yaptırdı.
İşte ünlü şarkıcının evinden yansıyan fotoğraflar...
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