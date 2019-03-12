Mustafa Uslu ile Sinem Öztürk'ün ikizleri doğdu

Yapımcı Mustafa Uslu ile nikah masasına oturan oyuncu Sinem Öztürk'ün ikiz bebekleri dün dünyaya geldi.
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Ayla ve Müslüm gibi gişeye damga vuran filmlerin yapımcısı Mustafa Uslu ile oyuncu Sinem Öztürk'ün ikiz bebekleri doğdu.
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Mustafa ve Kemal adını verdikleri ikizlerine kavuşan ünlü çift duygu dolu anlar yaşadı.
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Çift sosyal medya hesaplarından paylaştıkları bu fotoğraflara şu mesajı yazdı: "Şükürler olsun iki yavrumuzu kucağımıza aldık, bize küçük bir süpriz yaptılar 3 hafta erken geldiler. Allah herkesin yavrusunu kucağına sağlık ile almayı nasip etsin, Allah herkese bu duyguları yaşamayı nasip etsin. Şükürler olsun sevgili eşim Annemizin sağlığıda çok iyi. Yavrularımız Mustafa ile Kemal’in sağlıkları çok iyi. Sadece küçük Kemalimiz birazcık küçük, şimdi hemşire ablaları ona çok iyi bakıyorlar. Dualarınızı eksik etmeyin"
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İkili 2016 yılında Kemer Golf & Country Club’da düzenlenen törenle dünyaevine girmişti.