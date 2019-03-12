Mustafa Uslu ile Sinem Öztürk'ün ikizleri doğdu

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Çift sosyal medya hesaplarından paylaştıkları bu fotoğraflara şu mesajı yazdı: "Şükürler olsun iki yavrumuzu kucağımıza aldık, bize küçük bir süpriz yaptılar 3 hafta erken geldiler. Allah herkesin yavrusunu kucağına sağlık ile almayı nasip etsin, Allah herkese bu duyguları yaşamayı nasip etsin. Şükürler olsun sevgili eşim Annemizin sağlığıda çok iyi. Yavrularımız Mustafa ile Kemal’in sağlıkları çok iyi. Sadece küçük Kemalimiz birazcık küçük, şimdi hemşire ablaları ona çok iyi bakıyorlar. Dualarınızı eksik etmeyin"