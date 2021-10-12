Milli atlet survivor-2018-sms-oylamasinda-elendi-nagihan-hakkinda-bilmeniz,p3kNVrgSyk2uc-6KBEIceQ/6k7pd_0_qE-bBXIPVQi0pQ" target="_blank">Nagihan Karadere, 2016 ve 2018 yıllarında mücadele ettiği Survivor hakkında açıklamalarda bulundu.
survivor-all-star" target="_blank" rel="tag">Survivor All Star 2022 yarışması için teklif aldığını ilk kez açıklayan Karadere, corona virüse yakalandığı için görüşmeye gidemediğini dile getirdi.
Karadere, "İkinci aşımı oldum, hemen ardından Covid oldum. Sporcu olduğum için herhalde virüsü hafif atlattım. Evde kitap okuyarak bu süreci geçirdim. Survivor gitme durumum olursa hemen sapasağlam antrenmanlara başlarım" diye konuştu.
Karadere 2016 ve 2018 olmak üzere daha önce iki kez Survivor'a katılmış ve 2018'de Kıbrıs finallerine kadar gelmeyi başararak finalde Adem Kılıççı'ya kaybetmişti.
2018 sonrası Karadere, "Ağrı kesicilerle oyuna çıktım. Buna rağmen 'Parkurda çok ağır' ve 'çok yavaş' diye algı yaptınız. Madem öyle 'ağır' ve 'yavaş' dediğiniz kişiyle bile neden topunuz birden baş edemediniz. Survivor bitti, ama pis iftiralarınız bitmedi. Artık kendi işinize kendi yolunuza bakın ve beni de rahat bırakın!" diye konuşmuştu.
İşte Karadere'nin Survivor'dan öne çıkan bazı kareleri...
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