Karadere 2016 ve 2018 olmak üzere daha önce iki kez Survivor'a katılmış ve 2018'de Kıbrıs finallerine kadar gelmeyi başararak finalde Adem Kılıççı'ya kaybetmişti.

2018 sonrası Karadere, "Ağrı kesicilerle oyuna çıktım. Buna rağmen 'Parkurda çok ağır' ve 'çok yavaş' diye algı yaptınız. Madem öyle 'ağır' ve 'yavaş' dediğiniz kişiyle bile neden topunuz birden baş edemediniz. Survivor bitti, ama pis iftiralarınız bitmedi. Artık kendi işinize kendi yolunuza bakın ve beni de rahat bırakın!" diye konuşmuştu.