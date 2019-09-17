Naomi Campbell'dan moda diliyle protesto

Instagram'ın sansür politikasını eliştiren ilk isim olan ikonik süper model Naomi Campbell, İngiltere'de yaşanan bıçaklı saldırılara da tepkisiz kalmadı. 49 yaşındaki model, tepkisini elbisesiyle gösterdi.
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İngiltere’de bir süredir bıçaklı saldırı kabusu yaşanıyor. Sadece bu yıl başkent Londra’da bıçaklı saldırılarda ölenlerin sayısı 109’u buldu.
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Başarılı modellik kariyerinin yanında aktivist olmasıyla da tanınan Campbel geçtiğimiz akşam katıldığı bir davette yaşananlara karşı tepkisini ortaya koydu.
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49 yaşındaki İngiliz süper model katıldığı davette karnından bıçaklanmış izlenimi yaratan beyaz bir elbise tercih etti.
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Campbell elbisenin üzerindeki kanı temsil eden kırmızı leke ile saldırıları moda diliyle protesto etti.
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Naomi Campbell’ın cesur kişiliği sadece mesleğiyle sınırlı değil. Aktivist ruhunu, Instagram’a karşı kullanan süper modelin Instagram’ın sansür politikasına bütün çıplaklığıyla meydan okuduğunu biliyor muydunuz?
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Campbell, çıplaklığa sınırlama getiren Instagram’ın meme ucuna uyguladığı sansürü protesto eden ilk isim.