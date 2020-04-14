Naomi Campbell'den Ashley Graham’a destek



Naomi Campbell, zaman zaman eleştirilerin hedefinde olan büyük beden model Ashley Graham'ı savundu.

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14.04.2020 - 12:40

“No Filter With Naomi” (Naomi ile Filtresiz) adlı yeni bir Youtube serisinde, Naomi Campbell, yeni anne olan Ashley Graham ile bir sohbet gerçekleştirdi.







Modellik ve hayata dair gibi konuşan Campbell ve Graham, Ashley Graham’ın ilk modellik yıllarını ve eleştirilen Sports Illustrated kapağından bahsetti.







“İkinci denediğimi sene sonunda başardım ama acemiydim. Muhteşem bir fotoğraf çekimi oldu, çok güzel fotoğraflar ve kapak oldum” diyen Graham, modellik tarihine geçtiği çekimi anlattı.









Graham konu hakkında, “Başka bir model kapak olduğum için mutlu değildi. Benim çok büyük olduğumu ve benim gibi kadınların kapak olmaması gerektiğini söyledi” dedi.







Büyük beden çekimlerinde eleştirilen Graham'a Campbell, “Seni şimdi de korurum çünkü o kişinin bunları demeye hakkı yoktu. Şimdi senin zamanın” diyerek ünlü modeli yeniden savundu.

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