Naomi Watts karantinada isyan etti

Corona virüs salgını bütün dünyadaki milyonlarca kişiyi etkilemeye devam ediyor. Bunlar arasında ünlü isimler de var. Sosyal izolasyon uygulayan 51 yaşındaki iki çocuk annesi Naomi Watts da o isimlerden biri...
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08.04.2020 - 12:15
Sosyal izolasyon gereği evdeki bütün yardımcılarına izin vermek zorunda kalan Naomi Watts aynı gün içinde bir dizi talihsizliğe uğrayınca bunu yansıtmaktan da geri durmadı.
Evindeki bütün işlerini kendisi yapan Watts, bundan da pek şikayetçi görünmüyordu. Fakat aynı gün içinde hem elektrik süpürgesi, hem bulaşık makinesi hem de ev ofisinde kullandığı yazıcı bozulunca dayanamadı.
Üç haftadır Los Angeles'taki evinde karantinada bulunan Watts içinde bulunduğu zor durumu da çektiği temsili video aracılığıyla sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Çığlık atarken çektiği temsili videoyu Instagram hesabında dinozor ve virüs emojisiyle paylaşan Watts'a takipçilerinden yorum yağdı.
Bazıları onun yine de şanslı olduğunu belirterek "Kendini New York'ta yaşayan ve gerçekten zor durumda olan insanların yerine koyması gerektiğini" belirtti. Bazı takipçileri de karantina sürecinde kendilerinin de benzer duygular yaşadığını ifade etti.
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