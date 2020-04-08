Naomi Watts karantinada isyan etti

Evindeki bütün işlerini kendisi yapan Watts, bundan da pek şikayetçi görünmüyordu. Fakat aynı gün içinde hem elektrik süpürgesi, hem bulaşık makinesi hem de ev ofisinde kullandığı yazıcı bozulunca dayanamadı.

Bazıları onun yine de şanslı olduğunu belirterek "Kendini New York'ta yaşayan ve gerçekten zor durumda olan insanların yerine koyması gerektiğini" belirtti. Bazı takipçileri de karantina sürecinde kendilerinin de benzer duygular yaşadığını ifade etti.