Nare, Akın’dan sonsuza dek kurtulmanın yolunu bulur (Sefirin Kızı 7. bölüm)

Başrolleri Engin Akyürek (Sancar Efeoğlu) ve Neslihan Atagül Doğulu’nun (Nare) paylaştığı Star TV dizisi Sefirin Kızı'nın 7. yeni bölüm ayrıntıları belli oldu.

Çekimleri Ege'de yapılan Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’ya; Uraz Kaygılaroğlu Doğukan Polat, Hivda Zizan Alp, Özlem Çakar Yalçınkaya, Erhan Alpay, Erdal Küçükkömürcü, Gonca Cilasun, Tülin Yazkan, Esra Kızıldoğan ve Cemre Öktem’in eşlik ettiği Sefirin Kızı'nın 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı...

Yönetmenliğini Emre Kabakuşak’ın yaptığı, senaryosunu A. Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kale aldığı Sefirin Kızı'nın 7. yeni bölümünde Sadıçlar hapse girerlerken bile akılları Nare’dedir.

Necdet hala dışarda olduğundan Nare hala tehlikededir ve onlar demir parmaklıkların arkasında, birbirlerini acıtarak volta atmaktan başka hiçbir şey yapamamaktadırlar.





Sancar canını dişine takarak Necdet’in yakalanmasını ve kendi koğuşuna yerleştirilmesini sağlar. Necdet’i tutanın annesi olduğunu öğrendiğinde ise dünyası başına yıkılır. Bir kez daha sırtından bıçaklanmıştır.





Sadıçlar hem ailelerine hem de birbirlerine olan güvenlerini sorgulayarak hapis hayatına alışmaya çalışırken, Sancar’ın içini ferahlatan tek bir şey vardır. Necdet’in içeride, Nare’nin güvende olması…





Oysaki güvende zannettikleri Nare’nin sığındığı odaya kadar girmiştir asıl tehdit. Akın Nare’yi köşeye kıstırmak için Gediz’in evindedir.



