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Natalie Schlater'ın tarladaki pozu ortalığı karıştırdı

Ünlü adaya tatile giden Instagram modeli Natalie Schlater'ın paylaştığı bir poz, hesabını kapatmasına yol açtı.

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    İsveçli Instagram fenomeni Natalie Schlater, Endonezya'nın turistik adası Bali'de bir pirinç tarlası önünde bikiniyle poz verdi.

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    Schlater, fotoğrafın altına ise "Tarladan her sabah pirinç toplayan adamla benim hayatım arasındaki farkı düşünüyorum" yazdı.
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    Bu ifade ve söz konusu kare, Instagram modelinin 12 bin takipçisi arasında büyük bir tartışma başlattı.
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    Takipçileri Schlater'i; narsist, duyarsız ve bugüne kadar gördükleri en kibirli insan olarak tanımladı.
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    Son paylaştığı gönderide, Endonezyalıları öven ifadeler kullansa da bu tepkileri dindirmedi. Sosyal medya lincinin ardından Instagram modeli hesabını kapattı.
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