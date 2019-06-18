Natalie Schlater'ın tarladaki pozu ortalığı karıştırdı

Ünlü adaya tatile giden Instagram modeli Natalie Schlater'ın paylaştığı bir poz, hesabını kapatmasına yol açtı.
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İsveçli Instagram fenomeni Natalie Schlater, Endonezya'nın turistik adası Bali'de bir pirinç tarlası önünde bikiniyle poz verdi.
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Fotoğrafın arka planında ise, tarlada çalışan bir köylü vardı.
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Schlater, fotoğrafın altına ise "Tarladan her sabah pirinç toplayan adamla benim hayatım arasındaki farkı düşünüyorum" yazdı.
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Bu ifade ve söz konusu kare, Instagram modelinin 12 bin takipçisi arasında büyük bir tartışma başlattı.
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Takipçileri Schlater'i; narsist, duyarsız ve bugüne kadar gördükleri en kibirli insan olarak tanımladı.
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Son paylaştığı gönderide, Endonezyalıları öven ifadeler kullansa da bu tepkileri dindirmedi. Sosyal medya lincinin ardından Instagram modeli hesabını kapattı.