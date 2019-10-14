Nazan Kesal: Unutmak ihanettir mottosu önemli benim için (Çocuk)

Dört kadının annelikleri ile sınandıkları dizide size bir anne olarak, doğuran mı anne yoksa doyuran mı diye sorsak ?

Doyuran, yani emek verendir anne. Kadının doğasından gelen doğurganlık kutsanacak bir şey değil. Kadın doğurabilen canlılardan sadece. Aslında kutsal olan çocuktur. Kutsal olan anneler ise koşulsuz sevebilenlerdir. Bana göre annelik biri içeride diğeri dışarıda iki kalple yaşamayı öğrenmektir. Kalbin biri sizin vücudunuzda diğeri çocuğunuzda atar.