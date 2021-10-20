NBA 2021-2022 sezonunda ünlüler

Warriors takımından Stephen Curry, 21 sayı, 10 ribaund, 10 asist ve 3 top çalma ile kariyerinin sekizinci triple-double'ını yaptı. Maç sonunda ünlü televizyoncu James Corden, Curry'yi tebrik etti. Corden, maça oğlu Max ile birlikte katıldı.

İşte maçtaki diğer ünlüler...