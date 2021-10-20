NBA 2021-2022 sezonunda ünlüler

NBA'de yeni sezon dün oynanan maçlarla resmen başladı. Lakers-Warriors arasında oynanan basketbol maçına ünlüler akın etti. İşte Adele'den Justin Bieber'a, Jack Nicholson'dan Lily Collins'e NBA'in ünlü seyircileri...

Haberler - ntv.com.tr 20.10.2021 - 13:01 | Son Güncelleme : 20.10.2021 - 14:14

NBA 2021-2022 sezonunda ünlüler - 1

NBA 2021-22 sezonu iki karşılaşmayla başladı.

NBA'in son şampiyonu Milwaukee Bucks, sezonun ilk maçında Brooklyn Nets'i 127-104 yendi.

Diğer maçta da Golden State Warriors, Staples Center'da ev sahibi Los Angeles Lakers'ı 121-114 yendi.

NBA 2021-2022 sezonunda ünlüler - 2
Çekişmeli geçen Lakers-Warriors maçına ilgi büyüktü. Maçın ünlü seyircileri de vardı.
NBA 2021-2022 sezonunda ünlüler - 3

Warriors takımından Stephen Curry, 21 sayı, 10 ribaund, 10 asist ve 3 top çalma ile kariyerinin sekizinci triple-double'ını yaptı. Maç sonunda ünlü televizyoncu James Corden, Curry'yi tebrik etti. Corden, maça oğlu Max ile birlikte katıldı. 

İşte maçtaki diğer ünlüler...

NBA 2021-2022 sezonunda ünlüler - 4
Adele ve basketbol menajeri sevgilisi Rich Paul
NBA 2021-2022 sezonunda ünlüler - 5
Usher, Justin Bieber
NBA 2021-2022 sezonunda ünlüler - 6
Jack Nicholson
NBA 2021-2022 sezonunda ünlüler - 7
Usher, Kevin Hart, Justin Bieber
NBA 2021-2022 sezonunda ünlüler - 8
Kevin Hart
NBA 2021-2022 sezonunda ünlüler - 9
Charlie McDowell, Lily Collins

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