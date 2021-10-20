NBA 2021-2022 sezonunda ünlüler

Haberler - ntv.com.tr 20.10.2021 - 13:01 | Son Güncelleme : 20.10.2021 - 14:14
NBA 2021-22 sezonu iki karşılaşmayla başladı.
NBA'in son şampiyonu Milwaukee Bucks, sezonun ilk maçında Brooklyn Nets'i 127-104 yendi.
Diğer maçta da Golden State Warriors, Staples Center'da ev sahibi Los Angeles Lakers'ı 121-114 yendi.
Warriors takımından Stephen Curry, 21 sayı, 10 ribaund, 10 asist ve 3 top çalma ile kariyerinin sekizinci triple-double'ını yaptı. Maç sonunda ünlü televizyoncu James Corden, Curry'yi tebrik etti. Corden, maça oğlu Max ile birlikte katıldı.
İşte maçtaki diğer ünlüler...