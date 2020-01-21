Necip Memili ile Didem Dayıcıoğlu evlendi

Ünlü oyuncu Necip Memili, bir süredir birlikte olduğu Didem Dayıcıoğlu ile dünyaevine girdi.
21.01.2020 - 07:55
Dijital platform puhutv'de yayınlanan Şahsiyet'te Tolga karakteriyle beğeni toplayan ünlü oyuncu Necip Memili ve Didem Dayıcıoğlu evlendi.
39 yaşınaki Memili fotoğrafları, "Bir ömre bedel" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.
Çifti mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Defne Samyeli de bir mesaj paylaştı.
Samyeli, “Ömür boyu hep böyle mutlu ve beraber olmanız dileğiyle. Didom sayesinde daha büyük bir aile olduk. Necipciğim, duygularımı tarif etmek zor, hoş geldiniz, ne iyi geldiniz hep birlikte” ifadelerini kullandı.
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