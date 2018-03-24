Nejat İşler ve Hande Doğandemir Kaybedenler Kulübü Yolda'yı anlattı

2 İkinci filmde seyirciyi neler bekliyor?



Nejat İşler: Yiğit Özşener’in, ‘Kaan ile Mete’ye tekrar uğradık işte’ sözünü seviyorum. Bizim için de öyle oldu. İlk filmde bahsettiğimiz yol hikayesini göreceğiz.



Hande Doğandemir: Fiziksel dışında, içsel bir yolculuk var. Karakterlerin içsel yolculuğuna şahit olacağız. Sevda, bir yola çıkıyor ama aynı zamanda hayatında önemli kararlar aldığı ve kendini keşfettiği bir yol süreci oluyor.

3

İlk proje fenomen oldu, beklentinin yüksek olması korkutuyor mu?



Nejat İşler: Benim için evet. İnternet sayesinde oldu. Film 485 bin civarında izlendi, ama internet sayesinde onun üzerine çıktı. Filmden bağımsız bir şey de olmaya başladı. Zaman içinde, yerine oturtmaya çalıştık.



90’lı yıllarda Kent FM’de olan ‘Kaybedenler Kulübü’ programından yola çıkıldı ama film, üzerine çıkmayı başardı. Bu ilgiyi bekliyor muydunuz?



Nejat İşler: Başından bu yana tamamen şaşkınım. Hiç böyle olacağını düşünmüyordum. Ana akım sinemanın dışında bir proje bu. Onun dışında olmasına rağmen, bu kadar sahiplenilmesi enteresan geliyor.

4 Yedi yıl önce filmde seks ve argo kelimeler olduğu için tepki gelmişti. Bu durumun devam etmesi korkutuyor mu?



Nejat İşler: Tepki gelsin. Buranın ekmeğini yiyip, suyunu içtim. Bu ülkede çalıştım. Türkiye’yi kaç defa yurtdışında temsil ettim. Yaşam şekli olarak muhalif durabilir. Ama böyle yaşamlar da var.



Hande Doğandemir: Böyle hikaye anlattık diye, ötekileştirilecek miyiz? Sinemada olduğu için rahatız.

5 İlişkiye özendirmek eleştirisini nasıl karşılıyorsunuz? Nejat İşler: Bir şekilde bunu anlatmak zorundayız. Bu arada film, çok büyük bir olay değil. Bu yaptıklarımız zaten olan şeyler. Dünyanın en güzel şeyi, ilişkiye özendirmek. Lisede bir arkadaşım, ‘Milletin birbirini öldürmesi mi yoksa sevişmesi mi daha iyi?’ demişti. Durum bu.



Hande Doğandemir: Ekranda öpüşmek yasak ama silahlar serbest. Sevmek kadar güzel bir şey yok.





6 Dizilere ara mı verdiniz?



Hande Doğandemir: Her an ekranda olma gibi bir kaygım yok. Bu işi seviyorum. Özledim ama içime sinen bir şey olursa, kabul ederim.



Nejat İşler: Eskiden dizi ve sinema diye ayrı bakardım. Şimdi iş günü ve yoğunluğu olarak bakıyorum. Dizide oynarım ama bir sinema çekimleri süresinde olur. Daha uzun süre çalışamam.

7 İlk projesiyle başarılı olan biri hemen star lanse ediliyor. Yıllardır sektörün içindesiniz, bu durum sizi üzüyor mu?



Nejat İşler: Herkes hak ettiğini bulur. ‘Mankenden oyuncu olur mu?’ polemiğine geri dönmeyelim. Burada önemli olan devamlılık. Ona bakarsan sektörün en uyumsuzlarından biriyim, halen bana iş geliyor.





Gümüşlük’e yerleştiniz. İstanbul’a dönmeyi düşünmüyor musunuz?

Nejat İşler: İstanbul’a sadece çalışmaya geliyorum. Duracak yer bulamıyorum. Arkadaşlarımın çoğu İstanbul’dan gitti. O yüzden burada ne yapayım? Boğaz’da oturup bir şeyler yapsam, beni o kadar meşgul edecek şey var ki, keyif almıyorum. Ailemi görmeye gelirim. İstanbul’a gelmek için sebep olması gerekiyor.

8 Gümüşlük’ten başka yere gitmeyi düşünüyor musunuz?



Nejat İşler: Aslında yurtdışına gitmek istiyorum. Biraz bu konuda geciktim ama şu an mükemmelim, gezeceğim. Bodrum'a da bağlı değilim, ne evim, ne de köyüm var.



Evlilik düşünüyor musunuz?

Nejat İşler: Buna biriyle beraber karar vermek gerekiyor. Tek başına olmaz. ‘Böyle bir kuruma inanmıyorum’ saçma cümlesini kullanmam. Zaten biriyle olmak zor, evlilik daha da zor. Çocuk olursa, evlenirim.



Hande Doğandemir: Bana uzak gibi gelmiyor. Zamanı gelirse, hissedersem olur.