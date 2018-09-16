Neslihan Atagül Doğulu: Hayat felsefem, kusuru değil güzelliği görmek

1 Kadir Doğulu ile karavanla Türkiye'de tatil yapan Neslihan Atagül Hürriyet'e konuştu



Bir süre önce sosyal medyada makyajsız bir videonuzu paylaştınız. Beğenenler gibi eleştirenler de oldu. Kadınların sürekli dış görünüşleri üzerinden tartışılmasına ne diyorsunuz?



- Duruma kadın-erkek olarak değil, insan olarak bakıyorum. Sosyal medyada paylaştığım fotoğrafların çoğu makyajsız. Eleştiriler beni rahatsız etmiyor. Hayat felsefem, kusuru değil güzelliği görmek. Eğer bir kusur görüyorsam o bende de vardır. Beni güzel görüyorsan aslında kendi içindeki güzelliği görüyorsun. Eşiile karavanla Türkiye'de tatil yapanHürriyet'e konuştu . 26 yaşındaki oyuncu yaz tatilindeki çöp toplama görüntülerinden, makyajsız fotoğraflarına birçok konuya açıklık getirdi. İşte Atagül'ün açıklamalarından öne çıkan bölümler...Bir süre önce sosyal medyada makyajsız bir videonuzu paylaştınız. Beğenenler gibi eleştirenler de oldu. Kadınların sürekli dış görünüşleri üzerinden tartışılmasına ne diyorsunuz?- Duruma kadın-erkek olarak değil, insan olarak bakıyorum. Sosyal medyada paylaştığım fotoğrafların çoğu makyajsız. Eleştiriler beni rahatsız etmiyor. Hayat felsefem, kusuru değil güzelliği görmek. Eğer bir kusur görüyorsam o bende de vardır. Beni güzel görüyorsan aslında kendi içindeki güzelliği görüyorsun.

2 Peki internetin bir sonucu olan bu linç kültüründen nasıl sakınabiliriz?



- İnsanların hayata geliş amaçlarını, mesleklerini neden yaptıklarını, neden çalışmaları gerektiğini merak etmeleri ve hayata soru sormaları gerek. İnternet sadece sosyal medyadan ibaret değil, birçok yararlı bilgiye de ulaşmamızı sağlayan değerli bir mecra.

3 Akyaka’da eşinizle birlikte, elinizde torba, çöpleri toplarken çekilen fotoğraflarınız magazin manşetlerindeydi...



- Kadir’le kamp yapıp doğada olmayı seviyoruz. Her yerde deli gibi çöplerle karşılaştığımız için genelde yanımızda büyük boy çöp torbası oluyor. Orada da yine her yer çöp doluydu, utanç vericiydi.

4 Çöp toplarken çekilen fotoğraflarınıza yapılan bazı yorumlarda konu giydiğiniz bikiniye gelmiş...



- Oraya bir karı koca tatile gidiyor, güzel vakit geçirip dönmeden önce çöpleri topluyor. Senin orada görmen gereken bikini mi? Çöp mü? Ohoo o daha çok yolumuz var.