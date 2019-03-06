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Neymar eleştirilere rağmen Anitta ile birlikte Rio Karnavalı'nda

Paris Saint Germain'de top koşturan ve sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar tüm eleştirilere rağmen pop star Annita ile birlikte Rio Karnavalı'nda görüntülendi. Rehabilitasyon sürecinde olan ve PSG'ye ne zaman döneceği belli olmayan Neymar'a karnavalda yoğun bir ilgi vardı.

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    Neymar, Rio Karnavalı, eğlence

    Paris Saint Germain'in 10 numarası Neymar, sakatlığını fırsata çevirdi. 

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    Neymar, Rio Karnavalı, eğlence

    Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United karşısında çeyrek final arayacak Paris Saint Germain'de sakatlığı sebebiyle bir süredir forma giyemeyen Neymar, Rio Karvanalı'nda görüntülendi.

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    Neymar, Rio Karnavalı, eğlence

    Paris Saint Germain oyuncusunun Fransa'ya dönüp takımına destek olması yönünde çağrıda bulunsa da, Neymar Brezilya'da tedavi sürecini sürdürüp, parti yaparak eğlenmeye devam ediyor.

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    Neymar'ın Rio Karnavalı'na şarkıcı Anitta ile katılması, eleştirilerle birlikte aşk dedikodularının çıkmasına da neden oldu.

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    Neymar, Rio Karnavalı, eğlence
    İkili birlikte bir süre vakit geçirirken, daha sonra sarışın bir kadının Neymar'a yaklaşmaya çalışması gözlerden kaçmadı.
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    Neymar, Rio Karnavalı, eğlence

    Şampiyonlar Ligi Son 16 turu rövanş maçında Paris Saint Germain ilk maçta 0-2 yendiği Manchester United'ı konuk edecek. Paris Saint Germain ile Manchester United arasında bugün (06.032019) Parc des Princes'de oynanacak dev maç TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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    Neymar, Rio Karnavalı, eğlence

    Dünyanın en pahalı transferi Neymar, özel hayatına yöneltilen eleştirilere geçtiğimiz günlerde net bir yanıt verdi. Brezilyalı yıldız, Globo Esporte'ye verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı: "Sosyal hayatımın sahadaki performansımı olumsuz etkilediğini düşünmüyorum. Bu tür bir çıkarımı komik buluyorum. Sahadaki istatistiklerim oldukça iyi. 2016 Olimpiyatları'nda da söylemiştim. Bu hayat benim hayatım. Yaptığım şeyler beni bağlar ve böyle devam edeceğim."

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    Neymar, Rio Karnavalı, eğlence
    "Sahada beni eleştirebilirsiniz, performansım hakkında konuşabilirsiniz. Saha dışında ise işime ben bakarım. Bir şeyi istersem onu yaparım. 27 yaşındayım, hayat benim hayatım"
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