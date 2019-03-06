Neymar eleştirilere rağmen Anitta ile birlikte Rio Karnavalı'nda

Dünyanın en pahalı transferi Neymar, özel hayatına yöneltilen eleştirilere geçtiğimiz günlerde net bir yanıt verdi. Brezilyalı yıldız, Globo Esporte'ye verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı: "Sosyal hayatımın sahadaki performansımı olumsuz etkilediğini düşünmüyorum. Bu tür bir çıkarımı komik buluyorum. Sahadaki istatistiklerim oldukça iyi. 2016 Olimpiyatları'nda da söylemiştim. Bu hayat benim hayatım. Yaptığım şeyler beni bağlar ve böyle devam edeceğim."