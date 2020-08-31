UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Bayern Münih'e karşı kaybettikleri maç sonunda gözyaşlarıyla gündem olan Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldızı Neymar, soluğu Ibiza'da aldı.
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31.08.2020 - 10:06
Bayern Münih'e karşı kaybettikleri Şampiyonlar Ligi Finali sonrası gözyaşlarını tutamayan Neymar, PSG'deki takım arkadaşları Mauro Icardi, Keylor Navas ve aileleriyle birlikte tatil için Ibiza'ya gitti.
Neymar'ın Ibiza'da eski sevgilisi şarkıcı Anitta ile görülmesi, magazin basını tarafından manşetlere taşındı.
Tatilde oğlu Davi Lucca da Silva Santos ile birlikte vakit geçiren Breazilyalı yıldız dün Formentera açıklarında demirleyen yatından öğlen yemeği için karaya çıktı.
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