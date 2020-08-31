Neymar soluğu Ibiza'da aldı

Bayern Münih'e karşı kaybettikleri Şampiyonlar Ligi Finali sonrası gözyaşlarını tutamayan Neymar, PSG'deki takım arkadaşları Mauro Icardi, Keylor Navas ve aileleriyle birlikte tatil için Ibiza'ya gitti.

Neymar'ın Ibiza'da eski sevgilisi şarkıcı Anitta ile görülmesi, magazin basını tarafından manşetlere taşındı.

Tatilde oğlu Davi Lucca da Silva Santos ile birlikte vakit geçiren Breazilyalı yıldız dün

Formentera açıklarında demirleyen yatından öğlen yemeği için karaya çıktı.