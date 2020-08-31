Neymar soluğu Ibiza'da aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Bayern Münih'e karşı kaybettikleri maç sonunda gözyaşlarıyla gündem olan Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldızı Neymar, soluğu Ibiza'da aldı.

31.08.2020 - 10:06

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Bayern Münih'e karşı kaybettikleri Şampiyonlar Ligi Finali sonrası gözyaşlarını tutamayan Neymar, PSG'deki takım arkadaşları Mauro Icardi, Keylor Navas ve aileleriyle birlikte tatil için Ibiza'ya gitti.

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Neymar'ın Ibiza'da eski sevgilisi şarkıcı Anitta ile görülmesi, magazin basını tarafından manşetlere taşındı.
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Tatilde oğlu Davi Lucca da Silva Santos ile birlikte vakit geçiren Breazilyalı yıldız dün
Formentera açıklarında demirleyen yatından öğlen yemeği için karaya çıktı.
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İşte Neymar'ın tatilinden objektiflere takılanlar...
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