Neymar'a homofobik söylem ve ölüm tehdidi suçlaması

Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Neymar, yine saha dışı bir olayla gündemde yer aldı. Brezilya'da Agripino Magalhes isimli LGBT üyesi, Neymar hakkında homofobik söylem ve fiziksel şiddet suçlamasında bulundu.

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11.06.2020 - 07:10

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, saha içinde elde ettiği başarılar kadar saha dışı olaylarıyla da gündemdeki yerini koruyor. Geçen yıl hakkında cinsel taciz iddiasıyla suçlamalarda bulunulan Neymar, bu kez homofobik söylem ve fiziksel şiddet suçlamasıyla karşı karşıya.







İddiaya göre Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves'in sevgilisi Tiago Ramos, geçtiğimiz günlerde evlerinde şiddetli bir tartışma yaşadıktan sonra hastanelik oldu. Tartışma sonrası 23 yaşındaki Tiago Ramos'un yaralandığını bildirilerek eve ambulans çağrıldı. Cama yumruk atan ve ciddi şekilde yaralandığı ileri sürülen Ramos'un koluna cam kesikleri sebebiyle 12 dikiş atıldı.







Brezilya polisi, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatırken, ifade veren çift ise olayı bir ev kazası olarak tanımladı. Olay sonrası Neymar'ın arkadaş grubunda paylaştığı iddia edilen bir ses kaydı ortalığı karıştırdı.







Söz konusu ses kaydında bir arkadaşı Neymar'a "Onu öldürmemelisin ama ona bir şey yap" dediği, bir diğer arkadaşının ise kimden bahsettikleri sorulduğunda Neymar'ın "Annemin erkek arkadaşı olacak" dediği ileri sürüldü. Bu olayın ardından Agripino Magalhes isimli bir LGBT aktivistinin polise giderek Neymar hakkında homofobik söylem ve ölüm tehdidi suçlamasında bulunduğu öğrenildi.







Magalhes'in Neymar ve arkadaşlarının Twitch üzerinden yaptığı sohbetin ses kaydını da polise verdiği, bu kayıtta Neymar'ın Ramos hakkında homofobik söylemlerde bulunduğu ve yaşananların bir kaza olmadığını söylediği öne sürüldü.







Magalhaes'in ayrıca, Neymar'ın sözlerinin bütün eşcinselleri küçük düşürdüğünü hatta bir nefret suçu olduğunu savundu. AFP'de yer alan habere göre, Sao Paulo savcılığı, bu şikayetin kendilerine iletildiğini doğrularken, Neymar’ın iletişim ekibi ise şikayet hakkında yorum yapmamayı tercih etti.

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