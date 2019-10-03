Nico Tortorella’nın Instagram fotoğrafına sansür
ABD’li oyuncu Nico Tortorella’nın iç çamaşırlı fotoğrafı Instagram tarafından yayın ilkelerine uymadığı gerekçesiyle engellendi.
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Ünlü oyuncu Nico Tortorella’nın selfie’si Instagram’da engellendi.
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31 yaşındaki ABD’li film ve dizi oyuncusunun fotoğrafı, Instagram’ın yayın politikasına uygun olmadığı gerekçesiyle kaldırıldı.
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Tortorella, Instagram’dan “çıplaklık ve cinsel aktiviteyi yasaklayan” yayın politikasını ihlal ettiği bildirimini, üzerine “Sen bir pisliksin” notuyla yayınladı.
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Son olarak Younger dizisiyle seyirci karşına çıkan Tortorella, dizinin spinoff kadrosuna da girdi.
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Dizi, hiç beklemediği bir anda bekar kalan ve iş hayatına geri dönmeye çalışan 40 yaşındaki Liza’nın, bir barda tanıştığı 20'li yaşlardaki gencin, kendisini genç göründüğüne ikna etmesinin üzerine hayata sıfırdan başlamasını, kendini baştan yaratmasını ve 26 yaşına dönmeye karar vermesini anlatıyor.