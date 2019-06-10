Nicole Curran NBA maçında Beyonce'ye düşmanlık yapmakla suçlandı
ntv.com.tr
NBA finallerini izlemeye giden Beyonce ve Jay-Z’nin, Golden State Warriors takımının sahibi Joseph Lacob ve karısı Nicole Curran ile yan yana oturması sosyal medyada viral oldu. Nicole Curran’ın Beyonce’ye karşı tavırlarını içeren görüntüler sosyal medyada ‘düşmanlık’ olarak yansıtılınca Curran açıklama yapmak zorunda kaldı: Düşmanlık yok, sadece iyi ev sahipliği yapmaya çalıştım.
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Ünlü şarkıcı Beyonce ve eşi Jay-Z, basketbol tutkusuyla biliniyor. Müzisyen çift, sık sık NBA maçlarında seyirci koltuklarında görüntüleniyor.
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Geçen hafta Oakland’daki Oracle Arena’da Golden State Warriors ile Toronto Raptors takımları arasında oynanan maçı izlemeye giden ünlü çift, en ön sırada Golden State Warriors takımının sahibi Joseph Lacob ve eşi Nicole Curran ile yan yana oturdu.
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Beyonce ile Nicole Curran’ın yan yana çekilen görüntüleri sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.
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Curran’ın Beyonce’ye sırtını döndüğü, yüzünü astığı ve durumdan memnun olmadığını gösteren yüz ifadeleri sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları Curran’ı kıskançlık ve düşmanlık yapmakla suçladı.
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Ancak görüntülerin tamamı yansıtıldığı gibi değildi. Beyonce ile Curran’ın, maç esnasında birbirleriyle konuşup güldüğü anlar da vardı.
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Sosyal medya tepkilerinin odağında yer alan Curran, hakkında ölüm tehditlerine varan mesajlar atılınca Instagram hesabını kapatmak zorunda kaldı.
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7Spor kanalı ESPN’ye konuşan Curran, Beyonce’ye düşmanlık göstermediğini, sadece iyi ev sahipliği yapmaya çalıştığını belirtti.
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Curran, “Daha önce hiç böyle bir siber aşağılamaya maruz kalmamıştım” dedi.
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