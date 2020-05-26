Noam Chomsky: ABD felakete koşuyor

Tarihçi ve yazar Noam Chomsky, Amerika Birleşik Devletleri'nin Covid-19 salgını ve iklim değişikliği gibi konularda aldığı yanlış kararlardan dolayı felakete koştuğunu dile getirdi.

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26.05.2020 - 10:49

Salgın nedeniyle iki aydır evinden çıkmayan Noam Chomsky, dünyada Covid-19'un en fazla can aldığı ülkesinde Beyaz Saray'ın sadece seçim tarihlerine odaklanmış ve kendi çıkarlarını düşünen bir megaloman sosyopat tarafından yönetildiğini ileri sürdü.







Göreve gelmesinden itibaren genel sağlık yasasını iptal eden Trump'ı salgının önüne geçebilecek tüm uyarı sistemlerini de rafa kaldırarak ülkenin hastalığa hazırlıksız yakalanmasına neden olmakla suçladı.







Bununla birlikte pandeminin ne kadar tehlikeli olursa olsun bir şekilde atlatılacağını da söyleyen düşünür, kutuplardaki buzulların erimesinin, deniz seviyesinin yükselmesinin ve iklim değişikliğinin diğer sonuçlarının çözümsüz olduğunun altını çizdi.







ABD'nin iklim anlaşmasından çıkarak felaketin daha da büyümesine neden olabileceğini söyleyen Chomsky, ilerleyen günlerde bu krize karşı mücadele veren güçlerin daha da somutlaşacağını ifade etti.







Chomsky'ye göre diğer bir sorun da Covid-19 nedeniyle kullanılmaya başlanan cep telefonu salgın takip uygulamaları. 91 yaşındaki yazar, artık her ürünün internete bağlanabildiğini ve böylece Google ve Facebook gibi teknoloji devlerine veri akışı gerçekleştiğini ve bu verilerin hükümetlere de gittiğini dile getirdi.

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