Normale dönüşte ülke ülke restoran manzaraları

Corona virüs önlemleri kapsamında kapatılan restoranlar yavaş yavaş yeni normale dönüyor. Dünyanın normalleşme sürecine girdiği bu günlerde, faaliyet izni alan mekanlar bu kez sosyal mesafe kuralına çare bulmak zorunda kaldı. Bazı restoranlar en fazla iki kişilik masa düzeniyle müşteriler arasındaki mesafeyi korumaya çalışırken, bazıları ise daha farklı yöntemler buldu. İşte koruyucu önlemler kapsamında ülke ülke restoranlardan kareler...

01.06.2020 - 12:09

Paris, Fransa


Bangkok, Tayland


Essen, Almanya


Renesse, Hollanda


Paris, Fransa


Vilnius, Litvanya


Nizhny Novgorod, Rusya


Roma, İtalya


Renesse, Hollanda


Vilnius, Litvanya


Paris, Fransa

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