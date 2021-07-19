NTV'de bayram ekranı

19.07.2021 - 08:34
09.15 / TADI TUZU YERİNDE
Cüneyt Asan, beslenme ve diyet uzmanı Taylan Kümeli ile Kurban Bayramı’na özel sağlıklı beslenme ve et üzerine sohbet ediyor.
18.15 / SÖZ VE MÜZİK – BÜLENT ORTAÇGİL
NTV'nin Türk müzik tarihini anlatan "Söz ve Müzik" belgesel serisinde bu kez ‘Bülent Ortaçgil’ var. Bülent Ortaçgil, hayatını ve müzikal hikayesini Bozburun'daki evinde özel bir röportajla bu belgesel için anlattı.
21.15 / MACERASEVER
“Macerasever” ile Orkun Olgar, bayramda keşfetmeye devam ediyor... Orkun Olgar bu kez tek başına yola çıkıyor.
22.05 / KUBAT İLE MÜZİK SAHNESİ
Bayram boyunca Kubat, sanatçı dostlarını “Kubat ile Müzik Sahnesi” programında ağırlıyor. Programın konuğu rock müziğin sevilen yorumcularından Ferman Akgül olacak.
23.10 / TADI TUZU YERİNDE
Cüneyt Asan konuğu oyuncu Barış Kılıç ile Kurban Bayramı’na özel ‘sarma bonfile’ tarifi veriyor.
15.15 / SÖZ VE MÜZİK – BÜLENT ORTAÇGİL
NTV'nin Türk müzik tarihini anlatan "Söz ve Müzik" belgesel serisinde bu kez ‘Bülent Ortaçgil’ var. Bülent Ortaçgil, hayatını ve müzikal hikayesini Bozburun'daki evinde özel bir röportajla bu belgesel için anlattı.
16.20 / TAŞ GASTE
Antik çağın habercisi Mesut Yar, tarihin en önemli savaşlarının yaşandığı Çanakkale’de… Troya Antik Kenti’nin sırlarını, uzmanlarla birlikte konuşan Mesut Yar arka planda kalan gerçekleri ekrana taşıyor.
18.15 / BENİM SANATIM
Çağdaş Türk sanatının önde gelen isimleri… Başarılarıyla Türk sanat tarihine damgasını vuran ve adını dünyaya duyuran önemli değerler... Zuhal Demirarslan’ın hazırlayıp sunduğu Benim Sanatım NTV’de..
16.20 / TAŞ GASTE
Antik çağın habercisi Mesut Yar, tarihin sıfır noktası Göbeklitepe’de zaman yolculuğuna çıkıyor.
18.15 / BENİM SANATIM
Çağdaş Türk sanatının önde gelen isimleri… Başarılarıyla Türk sanat tarihine damgasını vuran ve adını dünyaya duyuran önemli değerler... Zuhal Demirarslan’ın hazırlayıp sunduğu Benim Sanatım NTV’de..