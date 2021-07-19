NTV'de bayram ekranı

Birbirinden renkli isimler bayramı NTV’de kutluyor; “Kubat ile Müzik Sahnesi”, Birbirinden leziz yemekler ve tadına doyum olmaz sohbetler; Cüneyt Asan ve çok özel konuklarıyla “Tadı Tuzu Yerinde”, Bayrama özel beslenme önerileri; Prof Dr. Osman Müftüoğlu ve Melda Yücel Kocaalp ile “Hayatın Senin Elinde”, Orkun Olgar bayrama özel konukları ile maceradan maceraya koşuyor; “Orkun Olgar ile Macerasever”, Bir kent ozanının müzik yolculuğu; Bülent Ortaçgil’in çok özel hikayesi ile “Söz ve Müzik”, Antik çağın habercisi Mesut Yar zamanda yolculuğa çıkıyor; “Mesut Yar ile Taş Gaste”, Başarılarıyla Türk Sanat Tarihi’ne damgasını vuran isimler; “Zuhal Demirarslan ile Benim Sanatım”, Anadolu’nun geleneksel el sanatlarını ekrana taşıyan program; Dilek Hanif ile “Halkın Sanatı”, Yaşamak bir sanattır; “Prof. Dr. Kemal Sayar ile Yaşama Sanatı”, Söz ustası Levent Dönmez ile bayramda; “Laf Aramızda” ve NTV Belgesel Kuşağı; “Kraliyet Ailesinin Sırları... Hepsi bu bayramda NTV’de.

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19.07.2021 - 08:34

1.GÜN 09.15 / TADI TUZU YERİNDE



Cüneyt Asan, yemek yazarı Sahrap Soysal ile Kurban Bayramı’na özel ‘Ekşili Arnavut Ciğeri’ ve ‘Gömlek Yağında Ciğer’ tarifi veriyor. Aynı zamanda, protein deposu olarak da bilinen sakatat kültürünü konuşuyor.







10.10 / KUBAT İLE MÜZİK SAHNESİ



Bayram boyunca Kubat, sanatçı dostlarını “Kubat ile Müzik Sahnesi” programında ağırlıyor. Programın konuğu, son dönemin en sevilen şarkı yazarı ve yorumcularından Buray…







11.10 / MACERASEVER



“Macerasever” ile Orkun Olgar, özel konuklarıyla NTV bayram ekranında… Orkun Olgar bu kez; Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile keşfe çıkıyor.







12.15 / HAYATIN SENİN ELİNDE



Bayram sofraları ve artan hava sıcaklığı sağlığımızı nasıl etkiler? Uzun bayram tatilinde nasıl beslenmeliyiz, nelerden uzak durmalıyız? Yazın hangi takviyeleri nasıl almalıyız?







14.25 / YAŞAMA SANATI (BAYRAMLAŞMA)



Bu bölümde Prof. Dr. Kemal Sayar; konuğu Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan eşliğinde geçmişten günümüze bayramlaşma kültüründen, bayram sofralarının neşesinden, bayramların güzelliğinden bahsediyor.







21.15 / MACERASEVER



“Macerasever” ile Orkun Olgar, özel konuklarıyla NTV bayram ekranında… Orkun Olgar bu kez; tiyatro sanatçısı Ragıp Savaş ile keşfe çıkıyor.







22.05 / KUBAT İLE MÜZİK SAHNESİ



Bayram boyunca Kubat, sanatçı dostlarını “Kubat ile Müzik Sahnesi” programında ağırlıyor. Programın konuğu, rock müziğin en güçlü kadın yorumcularından Fatma Turgut...







23.10 / TADI TUZU YERİNDE



Cüneyt Asan, model Tülin Şahin ile birlikte bayram sofralarına özel ‘taç prizola’ ve mevsim yeşillikleri ile yapılmış bir salata tarifi veriyor.

2.GÜN 09.15 / TADI TUZU YERİNDE Cüneyt Asan, beslenme ve diyet uzmanı Taylan Kümeli ile Kurban Bayramı’na özel sağlıklı beslenme ve et üzerine sohbet ediyor.

18.15 / SÖZ VE MÜZİK – BÜLENT ORTAÇGİL NTV'nin Türk müzik tarihini anlatan "Söz ve Müzik" belgesel serisinde bu kez ‘Bülent Ortaçgil’ var. Bülent Ortaçgil, hayatını ve müzikal hikayesini Bozburun'daki evinde özel bir röportajla bu belgesel için anlattı.

21.15 / MACERASEVER “Macerasever” ile Orkun Olgar, bayramda keşfetmeye devam ediyor... Orkun Olgar bu kez tek başına yola çıkıyor.

22.05 / KUBAT İLE MÜZİK SAHNESİ

Bayram boyunca Kubat, sanatçı dostlarını “Kubat ile Müzik Sahnesi” programında ağırlıyor. Programın konuğu rock müziğin sevilen yorumcularından Ferman Akgül olacak.

23.10 / TADI TUZU YERİNDE Cüneyt Asan konuğu oyuncu Barış Kılıç ile Kurban Bayramı’na özel ‘sarma bonfile’ tarifi veriyor.

3. GÜN 15.15 / SÖZ VE MÜZİK – BÜLENT ORTAÇGİL NTV'nin Türk müzik tarihini anlatan "Söz ve Müzik" belgesel serisinde bu kez ‘Bülent Ortaçgil’ var. Bülent Ortaçgil, hayatını ve müzikal hikayesini Bozburun'daki evinde özel bir röportajla bu belgesel için anlattı.

16.20 / TAŞ GASTE Antik çağın habercisi Mesut Yar, tarihin en önemli savaşlarının yaşandığı Çanakkale’de… Troya Antik Kenti’nin sırlarını, uzmanlarla birlikte konuşan Mesut Yar arka planda kalan gerçekleri ekrana taşıyor.

18.15 / BENİM SANATIM Çağdaş Türk sanatının önde gelen isimleri… Başarılarıyla Türk sanat tarihine damgasını vuran ve adını dünyaya duyuran önemli değerler... Zuhal Demirarslan’ın hazırlayıp sunduğu Benim Sanatım NTV’de..

4. GÜN 16.20 / TAŞ GASTE Antik çağın habercisi Mesut Yar, tarihin sıfır noktası Göbeklitepe’de zaman yolculuğuna çıkıyor.

18.15 / BENİM SANATIM Çağdaş Türk sanatının önde gelen isimleri… Başarılarıyla Türk sanat tarihine damgasını vuran ve adını dünyaya duyuran önemli değerler... Zuhal Demirarslan’ın hazırlayıp sunduğu Benim Sanatım NTV’de..