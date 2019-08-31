Nurgül Yeşilçay'dan Tarantino yorumu: Ben ne izledim şimdi?

1 Quentin Tarantino’nun son filmi Bir Zamanlar Hollywood’da vizyondaki ilk üç gününde Box Office Türkiye’nin yeni lideri oldu.

2 Filmi beğenenler kadar eleştirenler de oldu. Filmi beğenmeyenlerden olan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay sosyal medyadan yorumda bulundu.







3 Sinemadan çıktıktan sonra filmle ilgili bir yorumda bulunan Yeşilçay, “Allah aşkına anlayan biri söylesin Tarantino bu filmi niye yapmış? Nooluyo? Ne anlatıyo bile demiyorum?" dedi.







4 "Tarantino baya boş yapmış" diyen ünlü oyuncu "Siz çözmişsünüz mevzuyu biri bir şey desin! Bu neydi yaaa! Ben ne izledim şimdi!” sözlerini dile getirdi. ,







5 Yeşilçay sözlerini şöyle bitirdi: "Gideyim eskilerden güzel bir Tarantino filmi izleyip kendime geleyim"





