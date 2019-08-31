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Nurgül Yeşilçay'dan Tarantino yorumu: Ben ne izledim şimdi?

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, Tarantino'nun yeni filmi Bir Zamanlar Hollywood’da filmini izledikten sonra sosyal medyadan yorumda bulundu. Yeşilçay, "Bu neydi yaaa! Ben ne izledim şimdi!" ifadelerini kullandı.

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    Quentin Tarantino’nun son filmi Bir Zamanlar Hollywood’da vizyondaki ilk üç gününde Box Office Türkiye’nin yeni lideri oldu.
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    Filmi beğenenler kadar eleştirenler de oldu. Filmi beğenmeyenlerden olan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay sosyal medyadan yorumda bulundu.


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    Sinemadan çıktıktan sonra filmle ilgili bir yorumda bulunan Yeşilçay, “Allah aşkına anlayan biri söylesin Tarantino bu filmi niye yapmış? Nooluyo? Ne anlatıyo bile demiyorum?" dedi.


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    "Tarantino baya boş yapmış" diyen ünlü oyuncu "Siz çözmişsünüz mevzuyu biri bir şey desin! Bu neydi yaaa! Ben ne izledim şimdi!” sözlerini dile getirdi. ,


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    Yeşilçay sözlerini şöyle bitirdi: "Gideyim eskilerden güzel bir Tarantino filmi izleyip kendime geleyim"


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    Geçtiğimiz aylarda ise Yeşilçay, yüzüne botoks yaptırdığı fotoğrafla gündeme gelmiş ve bir daha yaptırmayacağını dile getirerek, "Gaza geldim, dozunu kaçırdım" demişti.
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