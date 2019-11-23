Nursel Köse: Kevsa etrafına korku salan biri

Nursel Köse yarın Star TV ekranlarında seyirciyle buluşacak Güvercin dizisini ve canlandırdığı Kevsa karakterini anlattı. İşte Köse'nin dizi hakkınds sorulan sorulara yanıtları:
En son oynadığınız Avlu diziside canlandırdığınız Kudret, sert ve katı bir karakterdi. Güvercin dizisindeki Kevsa karakterinde sizi cezbeden ne oldu?
Kevsa Hatun da beni cezbeden bir çok özellik var. Yörede sözü geçen bir hanım ağa kendisi. Heybetli bir kadın. Yeri göğü mağmurluğuyla titretiyor. Gergin, katı duruşunda çok gizemleri var. Son derece kendinden emin, ağır ve sert adımlarla yürüyor. Tavırları ve bakışları ile etrafa korku salıyor, herkesi duruşu ve bakışlarıyla kendine getiriyor. Yüksek perdeden, kimi zaman bağırarak, yavaş, vurgulu konuşuyor. Kimseden lafını esirgemeyen, korkusuz ve cesur bir hatun. Sert, öfkeli, hırslı, otoriter bir kişiliği benimsemiş ama tüm bunlarında kendine has sebepleri ve yaşanmışlıkları mevcuttur mutlaka.
Güvercin dizisi 1. bölüm 3. tanıtım (Tıkla izle)
Kevsa’nın, sizinle benzer ya da zıt yönleri var mı?
Her rolümde olduğu gibi kendimden de mutlaka kattığım çok şey olacak Kevsa'ya... Benzerliğimiz, karşıda bıraktığımız korku salan intiba olabilir. Beni uzaktan tanıyanlar çok sert birisi olduğumu düşünürler. Ama gerçekte böyle değilim. Kevsa'nın dünyasını indiğimizde onun da yumuşacık bir yüreğinin olduğunu belki görebileceğiz. Belki. Dobralık ve lafını esirgememek ortak yönümüz olabilir. İntikamcı ve kinci değilim ben. Kevsa için bu ayrılmaz özelliklerinden bence. Hepimizin binlerce maskesi var. Hiçbirimiz her zaman göründüğümüz gibi değiliz.
Güvercin dizisinde de on beş yıl önce kocasını kaybeden ve aileyi bir arada tutmaya çalışan, sert bir anneyi canlandırıyorsunuz. Role hazırlanırken/çalışırken ilham kaynağınız oldu mu?
Ben özelimde anne değilim ama oyunculuk hayatım boyunca pek çok farklı kültürden anne karakteri canlandırdım. Kevsa için TV programlarında bolca gördüğümüz reality show'lardaki anneleri, kayınvalideleri, kavgalı programları da izlemedim desem yalan olur. Hiç ummadıkları ortamlarda izlerim, sokakta uçakta, alışverişte, hamamda, çok bakarım tavır ve davranışlarına kadınların. Yazarım kafamın bir yerine, sonra karakterin bir yerine yerleştiğini görürüm.
Çekimler nasıl gidiyor?
Yoğun ve keyifli hızla devam ediyor. Birebir Gaziantep halkıyla yakın olduğumuz sahneler çok güzel oluyor, onların sevgi ve desteklerini her an hissediyoruz. İnanılmaz misafirperverler. Yardımsever ve güleryüzlüler.
Setinizdeki ortamı bize biraz tarif edebilir misiniz?
Herkes iş bitiminde evine değil de otele gittiğinden (tüm ekip aynı otelde kalıyoruz) çok ortamda beraberliğimiz olduğundan birbirimizi çok çabuk tanıma ve sevme fırsatını yakaladık. Spor yapıyoruz, genç oyuncularımızın hocalığında. Gaziantep’i keşfetmek için değişik mekanlar araştırıyoruz. İnanılmaz güzel keyifli ve doğalını, yeşilini ağacını korumuş parklarında yürüyüş yapıyoruz. Gaziantep park ve yeşil alanlarıyla, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla örnek bir şehir.
İzleyiciler sizi daha çok Paramparça’daki Keriman ve Avlu dizisindeki Kudret rolü ile tanıyor. Güvercin dizisinde oynayacağınız karakterde, bu iki karakterden esintiler görecek miyiz?
Keriman-Kudret-Kevsa olarak üçleme yapıyorum gibi. Bu bana çok ilginç geliyor. Üç K.K.K. 'Vardır bir hikmet bunda' diyorum.
Genellikle sert karakterlere hayat veriyorsunuz. Sokakta size verilen tepkiler nasıl?
Sevenlerimle, seyircimle karşılaştığımda hep şaşırırlar, hatta Gaziantep’te de yaşıyorum sürekli. Oynadığım rollerdeki karakterle olan fiziksel ve görsel farklılığımı daha çok irdeliyor ve dile getiriyorlar. Sonrasında, alçak gönüllüğümü, burnu havalı olmayışımı sevgi ve tatlı nüktelerin dışında, başka negatif hiç bir tepkiyle karşılaşmıyorum.
Peki hiç oynamaktan çekindiğiniz bir rol oldu mu?
Şu ana kadar olmadı. Ama beğenmeyip zayıf veya kişiliksiz bulduğum çok rol vardır, bu rolleri de reddediyorum zaten.
Sert bir tarafınız var mı? Gerçek hayatta nasıl birisiniz?
Sert tavrım olduğu hep karşıma geliyor. Korkanlar, çekinenler, yaklaşmayalar mı dersiniz. Bana söz geçirmekten, oyunculuğumu zapt etmekten çekinmiş yönetmenler mi dersiniz, hepsiyle karşılaşıyorum. Beni tanıdıktan sonra bunların kendilerinin önyargısı olduğuna dair günah çıkaranlar mı dersiniz... Kabuğu sert, içi yumuşakgillerdenim...
Set dışında neler yapıyorsunuz? Yapmaktan keyif aldığınız hobileriniz var mı?
Zaman en az bulduğumuz bir mefhum malesef. Zamanım olduğunda spor yapıyorum. Yürüyüş yapmaya bayılıyorum. Şimdilerde 3. kitabıma çalışıyorum. Polisiye/gerilim romanı olacak. En önemli hobim eşim. Onunla zaman geçirmek en keyif aldığım iş. Aşkım, işim ve mutlu olmak da hobimdir.