Nursel Köse: Kevsa etrafına korku salan biri

Nursel Köse yarın Star TV ekranlarında seyirciyle buluşacak Güvercin dizisini ve canlandırdığı Kevsa karakterini anlattı. İşte Köse'nin dizi hakkınds sorulan sorulara yanıtları:

En son oynadığınız Avlu diziside canlandırdığınız Kudret, sert ve katı bir karakterdi. Güvercin dizisindeki Kevsa karakterinde sizi cezbeden ne oldu?



Kevsa Hatun da beni cezbeden bir çok özellik var. Yörede sözü geçen bir hanım ağa kendisi. Heybetli bir kadın. Yeri göğü mağmurluğuyla titretiyor. Gergin, katı duruşunda çok gizemleri var. Son derece kendinden emin, ağır ve sert adımlarla yürüyor. Tavırları ve bakışları ile etrafa korku salıyor, herkesi duruşu ve bakışlarıyla kendine getiriyor. Yüksek perdeden, kimi zaman bağırarak, yavaş, vurgulu konuşuyor. Kimseden lafını esirgemeyen, korkusuz ve cesur bir hatun. Sert, öfkeli, hırslı, otoriter bir kişiliği benimsemiş ama tüm bunlarında kendine has sebepleri ve yaşanmışlıkları mevcuttur mutlaka.

Güvercin dizisi 1. bölüm 3. tanıtım (Tıkla izle)