Nusret 28. restoranını Riyad’da açtı

Özel pişirme teknikleri kullanılarak hazırlanan en kaliteli et seçkileri, yaratıcı yemek sunumları ile sıra dışı bir deneyim sunan restoran, misafirlerini lezzetli bir gastronomi yolculuğuna davet ediyor. Yaratıcılığın kültürel deneyimle buluştuğu 24 ayar altın kaplama lezzetler de yeni restoranın menüsünde öne çıkan detaylar arasında.





