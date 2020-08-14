Nusret Gökçe altına kapladığı taşın fiyatını 2 katına çıkardı
Nusret Gökçe, Mykonos’ta yaptırdığı meşhur taşını altınla boyadı. Daha önce taşı için 1 milyon dolar isteyen Gökçe, fiyatını katladı.
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14.08.2020 - 13:12
Saltbae (Tuzlama) hareketiyle tüm dünya fenomen haline gelen Nusret Gökçe; geçen yıl Mykonos'ta spor yaparken kullandığı 10 kiloluk taşını, gösterilen ilgi nedeniyle İstanbul'a getirdi ve camekan içine alıp restoranında sergilemeye başladı.
Gökçe, tekrar Yunanistan'a getirdiği ve 1 milyon dolar fiyat biçtiği taşıyla spor yaptığı fotoğrafları Instagram hesabından paylaşmaya devam ediyor.
Henüz alıcı çıkmayan taşı şimdi de altınla boyayan Nusret, “Fiyat 2 milyon dolara çıktı” diyerek meşhur taşıyla poz verdi.
Nusret’in bu fotoğrafı kısa sürede 585 bin beğeni aldı. İşte Nusret'in Instagram'dan paylaştığı fotoğrafların bazıları...
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