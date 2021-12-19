Nusret Gökçe iki yıl sonra ilk kez annesini ziyaret etti

Dünyaca ünlü şef ve işletmeci Nusret Gökçe, iki yıl sonra annesini ziyarete gitti. Nusret Gökçe'nin sosyal medyada paylaştığı buluşma videosunda, annesi ile duygusal anlar yaşadığı görüldü. Anne Fatma Gökçe'nin oğlunu görünce ilk yorumu, "Çok zayıflamışsın annem" şeklindeydi.

Haberler - ntv.com.tr 19.12.2021 - 14:38 | Son Güncelleme : 19.12.2021 - 14:59

Nusret Gökçe iki yıl sonra ilk kez annesini ziyaret etti - 1

Instagram sayfasından paylaştığı gönderilerle dikkatleri üzerine çeken ünlü şef ve işletmeci Gökçe, iki yıl sonra ilk kez annesini ziyarete gidişini takipçileriyle paylaştı.

Nusret Gökçe iki yıl sonra ilk kez annesini ziyaret etti - 2

Nusret Gökçe'nin paylaştığı kavuşma anı videosunda annesiyle duygusal anlar yaşadığı görüldü.

Nusret Gökçe iki yıl sonra ilk kez annesini ziyaret etti - 3

Tuz serpme (saltbae) hareketiyle dünya çapında şöhrete kavuşan Nusret Gökçe ile annesi Fatma Gökçe birbirlerine sarılarak hasret giderdi

Nusret Gökçe iki yıl sonra ilk kez annesini ziyaret etti - 4

Anne Gökçe'nin oğluna yönelik ilk sözleri "Çok zayıflamışsın annem. Ayağına taş değmesin oğul" şeklindeydi.

Nusret Gökçe iki yıl sonra ilk kez annesini ziyaret etti - 5

Nusret Gökçe'nin, "Cennet. Annemi iki yıl sonra gördüm" notuyla paylaştığı kavuşma videosu milyonlarca görüntülenme aldı.

Nusret Gökçe iki yıl sonra ilk kez annesini ziyaret etti - 6

Ünlü şef, annesiyle vedalaşırken elini öpmeyi ihmal etmedi. Annesi, Nusret Gökçe'yi kapıya kadar uğurladı.

Anne Fatma Gökçe'nin mütevazı evi dikkatlerden kaçmadı.

Nusret Gökçe iki yıl sonra ilk kez annesini ziyaret etti - 7

Gökçe'nin bazı takipçileri, ünlü şefi, iki yıl boyunca neden annesini ziyaret etmediği konusunda eleştirdi.

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