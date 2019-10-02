Nusret Gökçe, Rio Ferdinand'ı elleriyle besledi

İngiliz futbolunun efsane ismi Rio Ferdinand ile oyuncu Kate Wright'in Marmaris D Maris Bay Hotel'deki düğünleriyle ilgili detaylar sosyal medyada ortaya çıktı: Nusret Gökçe, düğünde Rio Ferdinand için küçük bir gösteri yaptı.
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40 yaşındaki eski futbolcu Rio Ferdinand ile oyuncu nişanlısı Kate Wright'ın (27) hafta sonu D Maris Bay Hotel'deevlendi. Çiftin mutlu günü İngiliz basınında "Dillere destan düğün" ve "Türkiye'de cennetten bir köşe" olarak yer aldı.
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Çiftin düğün pozlarını ünlü bir dergi satın aldı, ancak hem Ferdinand hem Wright hem de konukları iki günlük kutlamalar sırasında yaşanan bazı anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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Rio Ferdinand ile Kate Wright'ın evlilik törenlerine İngiltere'den gelen konukları katıldı. Ferdinand'ın hayata veda eden ilk eşinden dünyaya gelen çocukları da törendeydi.
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Düğünde yer alanlardan biri de Nusret Gökçe'ydi. Konuklardan bazıları "asıl adam" diyerek Gökçe'nin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
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Nusret Gökçe de Rio Ferdinand ile küçük bir gösteri yapmayı ihmal etmedi.
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Gökçe, Ferdinand'ı etle besledi: O anlar da konuklar tarafından görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.
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İşte Rio Ferdinand ile oyuncu Kate Wright'in evlendikleri ve İngiliz basınında 'Cennetten bir köşe' olarak yer bulan Marmaris D Maris Bay Hotel'den fotoğraflar...