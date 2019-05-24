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Nusret Gökçe'den 72. Cannes Film Festivali'nde saltbae

Saltbae hareketiyle (Tuzlama) fenomen haline gelen Nusret Gökçe, 72. Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında yürüyen isimler arasında yerini aldı.

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    72. Cannes Film Festivali kapsamında Il traditore (The Traitor) filminin gösterimi yapıldı.

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    Gösterime Türkiye'den sürpriz bir isim katıldı.

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    Saltbae hareketiyle (Tuzlama) fenomen haline gelen Nusret Gökçe, Cannes'daydı.

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    Saltbae hareketiyle hareketiyle bir kez daha kırmızı halıda poz veren Nusret, ilgi odağı oldu.
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    Nusret'in ayakkabıları ve kolye tercihi dikkat çekti.
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    İşte Nusret Gökçe'nin kırmızı halı görünümü...
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