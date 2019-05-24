Nusret Gökçe'den 72. Cannes Film Festivali'nde saltbae
Saltbae hareketiyle (Tuzlama) fenomen haline gelen Nusret Gökçe, 72. Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında yürüyen isimler arasında yerini aldı.
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172. Cannes Film Festivali kapsamında Il traditore (The Traitor) filminin gösterimi yapıldı.
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2Gösterime Türkiye'den sürpriz bir isim katıldı.
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3Saltbae hareketiyle (Tuzlama) fenomen haline gelen Nusret Gökçe, Cannes'daydı.
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4Saltbae hareketiyle hareketiyle bir kez daha kırmızı halıda poz veren Nusret, ilgi odağı oldu.
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5Nusret'in ayakkabıları ve kolye tercihi dikkat çekti.
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6İşte Nusret Gökçe'nin kırmızı halı görünümü...
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