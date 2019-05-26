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Nusret Gökçe'ye Cannes'dan ödül

Cannes Film Festivali kapsamında önceki gün The Traitor filminin galasında kırmızı halıda tuz serpme hareketi yaparak poz veren ünlü kasap Nusret Gökçe, Cannes'da 'dünyanın en iyi blogger'ı ödülünü aldı.

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    Tuzlama (saltbae) hareketiyle dünya çapında ün kazanan kasap Nusret Gökçe, Cannes'dan eli boş dönmedi.
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    Gökçe, Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen Dünya Blogger Ödülleri'nde bir ödül kazandı.
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    Bu yıl ilk kez düzenlenen ödül için yeni fikirleriyle dünyayı etkileyen 22 aday yarıştı. Gökçe, 'dünyanın en iyi blogger'ı ödülünü kazandı.

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    Gökçe'ye ödülünü TV yıldızı Kim Kardashian'ın en yakın arkadaşlarından biri olan Jonathan Cheban ile Greta Sapkaite verdi.

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    Törene katılan konuklar da Nusret Gökçe ile bol bol fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştı. 

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    Gökçe, ödülüyle sosyal medyadan paylaşım yaparak, "Dünyanın en iyi ünlü blogger'ı oldum. Şükürler olsun Tanrım, herkese teşekkür ederim" notunu yazdı.
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    Nusret Gökçe, önceki gün The Traitor filminin galasında kırmızı halıda tuz serpme hareketi yaparak poz vermişti.
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    İşte Gökçe'nin katıldığı ödül töreninden yansıyanlar...
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