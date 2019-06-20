NTV

Nusret Yunanistan'ı da 'tuzladı'

Saltbae haraketiyle tüm dünyada fenomen haline gelen Nusret Gökçe, Yunanistan'da da restoran açtı. Birçok ünlü futbolcunun ziyaret ettiği yeni restoranda Nusret 'tuzlama' haraketiyle pozlar verdi.

  • 1

    Nusret Gökçe, geçtiğimiz günlerde Yunanistan'da da restoran açtı.


  • 2

    Ön taraftaki deniz manzaralı masaların rezervasyonları bir ay boyunca kapandı.


  • 3

    Yunanistan basını, "Mikonos’taki Nusret’in ön masalarına oturmak isteyenler havadan 3 bin euro vermeyi göze alıyor" iddiasında bulundu.


  • 4

    Roma'da forma giyen Stephan El Shaarawy, Real Madrid'li Theo Hernandez, Ukraynalı Yevhen Konoplyanka ve Juventus'un yıldızı Emre Can, Nusret'in Yunanistan'daki restoranını ziyaret etti.


  • 5

    Öte yandan Nusret; Mikonos'ta yaz boyunca konaklamak için dünyaca ünlü yıldızların adresi olan Covo Tagoo'nun geceliği 8 bin 250 liralık odasını tercih etti.
  • 6

    Stephan El Shaarawy

  • 7

    Theo Hernandez


  • 8

    Yevhen Konoplyanka


  • 9

    Emre Can
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin