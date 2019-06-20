Nusret Yunanistan'ı da 'tuzladı'

Saltbae haraketiyle tüm dünyada fenomen haline gelen Nusret Gökçe, Yunanistan'da da restoran açtı. Birçok ünlü futbolcunun ziyaret ettiği yeni restoranda Nusret 'tuzlama' haraketiyle pozlar verdi.
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Nusret Gökçe, geçtiğimiz günlerde Yunanistan'da da restoran açtı.
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Ön taraftaki deniz manzaralı masaların rezervasyonları bir ay boyunca kapandı.
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Yunanistan basını, "Mikonos’taki Nusret’in ön masalarına oturmak isteyenler havadan 3 bin euro vermeyi göze alıyor" iddiasında bulundu.
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Roma'da forma giyen Stephan El Shaarawy, Real Madrid'li Theo Hernandez, Ukraynalı Yevhen Konoplyanka ve Juventus'un yıldızı Emre Can, Nusret'in Yunanistan'daki restoranını ziyaret etti.
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Öte yandan Nusret; Mikonos'ta yaz boyunca konaklamak için dünyaca ünlü yıldızların adresi olan Covo Tagoo'nun geceliği 8 bin 250 liralık odasını tercih etti.
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Stephan El Shaarawy
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Theo Hernandez
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Yevhen Konoplyanka
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Emre Can