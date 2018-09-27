O.J. Simpson’dan Bill Cosby’ye uyarı: Hapishanede arkanı kolla
ntv.com.tr
Eşi ve arkadaşını öldürmekle suçlanan ve bir dönemin en ünlü davasının sanığı olan eski Amerikan futbolcusu O.J. Simpson, önceki gün cinsel saldırı suçuyla cezaevine konulan oyuncu Bill Cosby'ye "Arkanı kolla" uyarısında bulundu.
-
1
80’li yıllarda Amerikan futbolunun yıldızıyken eşi Nicole ve arkadaşı Ron Goldman’ı öldürmekle suçlanan ve adı en sansanyonel davalardan biriyle anılan O.J. Simpson, ünlü komedyen ve oyuncu Bill Cosby’nin hapipshaneye girmesiyle ilgili konuştu.
-
2
71 yaşındaki Simpson, cezası kesinleşen ve cezaevine giren 81 yaşındaki Bill Cosby için hapishanelerde tecavüzcülere diğer mahkumlar tarafından pek iyi gözle bakılmadığını söyleyerek uyarıda bulundu.
-
3
TMZ’ye konuşan Simpson, “Eminim onu hapishanede koruyacak insanlar olacaktır ve korumalı hücreye koyacaklardır” dedi. Ancak Cosby’ye “Arkanı kolla” şeklinde uyarıda bulunmayı ihmal etmedi.
-
4
Kaçırma ve silahlı soygun suçlarından dokuz yıl cezaevinde yatan Simpson, “Sorun, suçun doğasında” dedi.
-
5
60’tan fazla kadın tarafından taciz ve tecavüzle suçlanan Cosby, 2004 yılında Andrea Constand’a cinsel saldırı suçundan dolayı üç yıldan 10 yıla kadar cezasını çekmek üzere önceki gün cezaevine gönderildi.
-
6
Şu anda bir hücrede yalnız başına tutulan Cosby, hapis yatacağı sürenin kesinleşmesini bekliyor.
-
7
Simpson, Cosby için ev hapsinin daha uygun olacağını söyleyerek, “Sağlığı, yaşı ve suçun doğasıyla ilgili olarak bu ülkede hiçbir yetkili Bill Cosby'nin sorumluluğunu almak istemez” dedi.
-
8
Müzisyen Stevie Wonder da bir zamanlar ‘Amerika’nın babası’ olarak anılan Cosby’nin hapihanede olmasıyla ilgili olarak, “Hapishaneleri sevmem. Sanatçı olarak Cosby’nin kariyerine saygı duyuyorum. Pek çok insana ilham vermiştir ve Tanrı’nın ona merhamet etmesi için dua ediyorum” dedi. Wonder, “Her kadın korunmalıdır” ifadesini de kullandı.