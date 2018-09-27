O.J. Simpson’dan Bill Cosby’ye uyarı: Hapishanede arkanı kolla

Müzisyen Stevie Wonder da bir zamanlar ‘Amerika’nın babası’ olarak anılan Cosby’nin hapihanede olmasıyla ilgili olarak, “Hapishaneleri sevmem. Sanatçı olarak Cosby’nin kariyerine saygı duyuyorum. Pek çok insana ilham vermiştir ve Tanrı’nın ona merhamet etmesi için dua ediyorum” dedi. Wonder, “Her kadın korunmalıdır” ifadesini de kullandı.