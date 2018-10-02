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O Ses Türkiye'de jüri üyeleri ne kadar kazanacak? (Acun Ilıcalı'dan zam)

Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, TV8'de ekrana gelen 'O Ses Türkiye' programındaki jüri üyelerine zam yaptı.

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    Geçen günlerde sekizinci sezon çekimlerine başlanan 'O Ses Türkiye' yarışmasında, Gökhan Özoğuz'un koltuğuna Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe'nin koltuğuna ise Seda Sayan oturdu.
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    TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, önemli reyting başarısı elde eden 'O Ses Türkiye' ile ilgili flaş bir karar aldı.

  • 3

    Hürriyet'in haberine göre; Acun Ilıcalı'nın, O Ses Türkiye yarışmasının jüri üyelerine zam yaptığı konuşuluyor.

  • 4

    Acun Ilıcalı, geçen yıl jüri üyelerine bölüm başı 60 bin lira veriyordu.

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    Acun Ilıcalı'nın, yeni sezon öncesi bölüm başı fiyatını 70 bin liraya çıkardığı iddia edildi.

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    Bu sezon jüri koltuğunda oturacak olan Seda Sayan, Hadise ve Murat Boz bölüm başı 70 bin lira alacak.

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    Beyazıt Öztürk'ün ise diğer jürilerden farklı olarak 90 bin lira alacağı öğrenildi.
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