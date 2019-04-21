Oğlunun acısını unutamayan Eşref Kolçak, 3 aydır hastanede tedavi görüyor

Kolçak ayrıca, "Bana şu sebepten iş vermiyorlar: Ben çok doğru konuşan bir insanım. Misal, benle anlaşıyor 10 liraya, devlete gösteriyor 100 lira. Devlete büyük kazık attılar. Bugün 102 yıllık sinema var, stüdyomuz ve platomuz yok. Çünkü kazandıklarını masraf diye kabul etmeyeceği şeylere yatırırlar" ifadesini kullandı.

Üç aydır tedavi gören Kolçak, "Buradan tamamen iyileşmeden çıkmaya niyetim yok. Rahatım yerinde, sancılarım var. Onlar da geçse bir de... Kendimi bilmeden 10 gün yemek yememişim” dedi.