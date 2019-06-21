Okan Buruk köy hayatına göz kırpıyor (Köy hayatını tercih edenler)
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ile modacı eşi Nihan Buruk, köy hayatına göz kırpıyor. İşte Buruk Çifti gibi doğal yaşamı/köy hayatını seven ünlü isimler...
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1Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ile modacı eşi Nihan Buruk, bir süre önce İzmir-Urla'ya bağlı Barbaros köyünde 2 bin 800 metrekarelik arsa aldı. Değerinin 400 bin lira olduğu öğrenilen arsaya ev yaptırmayı planlayan Buruk çifti, bir yandan da köyün kalkınması için uğraş veriyor.
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2Hürriyet'in haberine göre; Nihan Buruk'un son olarak belediyenin açtığı resim atölyesinde sergilenen tabloların tamamını satın aldığı, çiftin sempatik tavırları ve verdikleri desteklerle şimdiden köy halkının büyük sempatisini kazandığı öğrenildi.
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Burak Hakkı
Gurbet Kadını dizisiyle yıldızı parlayan ve son olarak İkizler: Memo Can dizisinde seyirci karşısına çıkan Burak Hakkı, hayatta asıl patronun tabiat olduğunu söyledi.
Hakkı, “Ne kadar uğraşırsan uğraş, varacağın nokta toprakta bir parça olmak… O yüzden pişman olmayacağınız, keyif aldığınız şeyler yapmanız gerekiyor” dedi.
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4Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü’nde aldığı arsada çiftlik hayatı yaşayan Hakkıi 22 dönüm toprak üzerinde başta ceviz olmak üzere çok sayıda sebze-meyve yetiştiriyor. İstanbul’dan kopmasa da yılın büyük bir bölümünü burada geçiriyor.
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53 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda vereceği konserle İstanbullularla buluşmaya hazırlanan Erol Evgin, yoğun konser programı öncesi köy hayatı yaşıyor.
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ŞEHRİN İÇİNDE DOĞAL YAŞAM
Şehrin içinde doğal yaşamı tercih eden sanatçı, uzun yıllardır tükettikleri sebze, meyve ve bakliyatları bahçesinde kendi yetiştiriyor. Evgin; “Bahçe ile ilgilenmek beni dinlendiriyor. Hem de bu sayede organik besleniyoruz” dedi.
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7Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun solistlerinden Eren Bakıcı, müziği bırakıp köy hayatı yaşamayı tercih etti.
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8Eren Bakıcı, müziği bıraktıktan sonra Bursa’da köy hayatı yaşamaya başladığını ve seramik işine merak sardığını söyledi.
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9Muğla’nın Köyceğiz İlçesi’ne yerleşen ve köyde bir film platosu kuran Yılmaz Erdoğan da organik yaşamı tercih edenlerden
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Yılmaz Erdoğan çiftliğinde bizzat yetiştirdiği doğal ürünlerle besleniyor. Ünlü oyuncu-yönetmen domatesten buğdaya, elmadan kabağa kadar birçok ürün yetiştiriyor. Ekmeğini bile kendi yapan Erdoğan Köyceğiz’den İstanbul’a geldiğinde de çiftliğinde yetiştirdiği ürünleri tüketiyor.
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Mesut Özil’le yaşadığı aşkla dünya basınında da gündeme gelen Amine Gülşe, İzmir’in Ayaskent Köyü’nde salça yapıp, patlıcan toplamasıyla ilgili konuşmasında köy hayatı hakkında konuşmuştu:
"Köy hayatı bana inanılmaz huzur veriyor. Her şey çok doğal. İnsanları içten ve samimi... Doğayla adeta bütünleşiyorsun ve ben bunun fikrine bile bayılıyorum. Havası bile gerçekten çok farklı... Köye gidince ruhsal olarak dinleniyorum."
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12Uzun süredir Bodrum’da yaşayan ve bir dönem Küçükbük’te muhtar azası seçilen Özlem Tekin, Muğla’nın Milas ilçesindeki bir köye taşındı.
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Teknolojiden uzak duran Özlem Tekin'in beş köpeği, bir at ve eşeğim var.
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14Özgü Namal ve Serdar Oral, Muğla Köyceğiz’de doğayla iç içe bir yaşam kurdu. Bu beraberlikten Nefes ve Elem Su adlarında iki de çocuğu olan çift, orman içindeki çiftlik evinde yaşıyor.
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Doğaşya iç içe yaşayan, bahçelerinde tavuk besleyen Özgü Namal ve Serdar Oral çiftinih çiftliklerinin etrafında kamp alanları var.